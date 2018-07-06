Школы Тюменской области получили почти 50 новых автобусов

«Эти автобусы оснащены современным оборудованием, почти все муниципалитеты получат их сегодня. И для двух тысяч ребят дорога до школы станет комфортной и безопасной», — отметил Моор.

Он также добавил, что в течение последних двух лет для школ региона было закуплено 180 новых школьных автобусов.

Цуканов в ходе церемонии обратил внимание на надежность курганской техники и автобусов КАВЗ, в которые помещаются 34 человека.