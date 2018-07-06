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Школы Тюменской области получили почти 50 новых автобусов
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Школы Тюменской области получили почти 50 новых автобусов 

Rambler News Service 6 июля 2018
На церемонии вручения ключей присутствовали врио губернатора региона Александр Моор и полпред президента в УФО Николай Цуканов, пишет Nashgorod.ru.
«Эти автобусы оснащены современным оборудованием, почти все муниципалитеты получат их сегодня. И для двух тысяч ребят дорога до школы станет комфортной и безопасной», — отметил Моор.
Он также добавил, что в течение последних двух лет для школ региона было закуплено 180 новых школьных автобусов.
Цуканов в ходе церемонии обратил внимание на надежность курганской техники и автобусов КАВЗ, в которые помещаются 34 человека.
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