Школы Тюменской области получили почти 50 новых автобусов 

На церемонии вручения ключей присутствовали врио губернатора региона Александр Моор и полпред президента в УФО Николай Цуканов, пишет Nashgorod.ru.
«Эти автобусы оснащены современным оборудованием, почти все муниципалитеты получат их сегодня. И для двух тысяч ребят дорога до школы станет комфортной и безопасной», — отметил Моор.
Он также добавил, что в течение последних двух лет для школ региона было закуплено 180 новых школьных автобусов.
Цуканов в ходе церемонии обратил внимание на надежность курганской техники и автобусов КАВЗ, в которые помещаются 34 человека.