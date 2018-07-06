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В школе №1287 из Хорошевки проводят работы по укладке интернет-кабеля, необходимого для реализации проекта «Московская электронная школа»
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В школе №1287 из Хорошевки проводят работы по укладке интернет-кабеля, необходимого для реализации проекта «Московская электронная школа» 

Управа района Хорошевский города Москвы 6 июля 2018
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
В преддверии нового учебного года школа № 1288 будет оснащена интерактивными панелями, современным компьютерным оборудованием и Wi-Fi. Как рассказала руководитель пресс-центра школы Ольга Софронова, на сегодняшний день специалистами осуществляется прокладка интернет-кабеля, необходимого для реализации проекта «Московская электронная школа».
— Еще мы готовим сюрприз для всех ребят и учителей. С нового учебного года наша школьная столовая превратится в ресторан «Московский дворик». Мы присоединились к столичному проекту «Мой школьный ресторан» и скоро столовая станет любимым местом встреч учеников и местом их социализации, — отметила Софронова.
Также с сентября в школе откроется «Инженерный класс». В образовательном учреждении специалисты уже приступили к монтажу оборудования, полученного в рамках проекта «Инженерный класс в московской школе».
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