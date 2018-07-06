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Школьники из Печатников познакомились с 3d-моделированием
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Школьники из Печатников познакомились с 3d-моделированием 

Управа района Марьино 6 июля 2018
Школьники из Печатников — ученики 10-го класса школы №1357 «На Братиславской» познакомились с 3d-моделированием. Информация об этом появилась на официальном портале образовательного учреждения.
«Пока школьники 11 «Б» класса изучают различные языки программирования, обучающиеся 10 «Б» класса на первой смене инжиниринга в МГТУ имени Н. Э. Баумана познакомились с 3d-моделированием, робототехникой и биотехнологиями. Ребята строят схемы с платами и ходят на экскурсии, на одной из таких экскурсий школьники узнали много нового про картинг», — говорится в сообщении.
Подробнее о деятельности школы: sch1357uv.mskobr.ru.
(ап)
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