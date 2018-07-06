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Лучшие балаковские выпускники получили по 200 тысяч рублей
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Лучшие балаковские выпускники получили по 200 тысяч рублей 

САРАТОВ24 6 июля 2018
Фото: САРАТОВ24
В Балакове завершился муниципальный конкурс «Лучший по предмету». Он проводится ежегодно для повышения престижа интеллектуальной деятельности, поощрения талантливой молодежи и оказания материальной поддержки одаренным детям. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования области. В этом году конкурс проводился в шестой раз. В нем приняли участие 33 выпускника. Для определения победителей в каждой из 10 номинации учитывались результаты оценки портфолио и баллы, полученные конкурсантами за единый государственный экзамен по предмету. Бороться было за что, призовой фонд этого года составил 2 миллиона рублей. Победителю в каждой номинации был вручен сертификат на получение денежной премии в размере 200 тысяч рублей.
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