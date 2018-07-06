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Половина выпускников колледжей не сдала независимый экзамен на профпригодность
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Половина выпускников колледжей не сдала независимый экзамен на профпригодность 

Деловая газета «Взгляд» 6 июля 2018
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В России лишь 56% выпускников техникумов и колледжей смогли сдать независимый экзамен на профпригодность, заявил глава Национального агентства развития квалификаций Александр Лейбович.
«Мы совместили две процедуры — процедуру итоговой аттестации, к которой привыкли организации среднего профессионального образования, и процедуры независимой оценки квалификации. Это профессиональный экзамен, который проводится работодателями — точнее, специальными Центрами оценки квалификаций — по лекалам работодателей», — цитирует Лейбовича «Интерфакс».
Также он отметил, что согласно опросам работодатели недовольны квалификацией выпускников колледжей. Профессиональный экзамен помогает оценить, насколько бывший студент колледжа или техникума владеет профессией.
В настоящее время, как отметил Александр Лейбович, в эксперименте поучаствовал 271 студент из восьми регионов и 36 среднеспециальных учебных заведений. Однако, успешно пройти испытание и получить свидетельство смогли лишь 56,5% его участников.
Соответствующий эксперимент, организованный президентским советом по профессиональным квалификациям при поддержке Национального агентства развития квалификаций и Минтруда, стартовал в начале 2018 года. Если выпускник успешно проходит экзамен, ему бесплатно выдается свидетельство о квалификации. Этот документ снабжен QR-кодом, и информация о нем занесена в специальный реестр, с помощью которого любой работодатель имеет возможность проверить подлинность документа.
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