Половина выпускников колледжей не сдала независимый экзамен на профпригодность

России лишь 56% выпускников техникумов и колледжей смогли сдать независимый экзамен на профпригодность, заявил глава Национального агентства развития квалификаций Александр Лейбович.

«Мы совместили две процедуры — процедуру итоговой аттестации, к которой привыкли организации среднего профессионального образования, и процедуры независимой оценки квалификации. Это профессиональный экзамен, который проводится работодателями — точнее, специальными Центрами оценки квалификаций — по лекалам работодателей», — цитирует Лейбовича «Интерфакс»

Также он отметил, что согласно опросам работодатели недовольны квалификацией выпускников колледжей. Профессиональный экзамен помогает оценить, насколько бывший студент колледжа или техникума владеет профессией.

В настоящее время, как отметил Александр Лейбович, в эксперименте поучаствовал 271 студент из восьми регионов и 36 среднеспециальных учебных заведений. Однако, успешно пройти испытание и получить свидетельство смогли лишь 56,5% его участников.