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«Кировэнерго» подвел итоги конкурса квалификационных работ выпускников опорного вуза
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«Кировэнерго» подвел итоги конкурса квалификационных работ выпускников опорного вуза 

Vyatka-grad.ru 6 июля 2018
Фото: Vyatka-grad.ru
Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Кировэнерго» подвел итоги конкурса выпускных квалификационных работ среди выпускников Электротехнического факультета Вятского государственного университета 2018 года.
Первое место в конкурсе на лучшую выпускную квалификационную работу среди выпускников бакалавриата 2018 года присуждено выпускнику кафедры «Электроэнергетические системы» Ивану Тарасову. Тема: «Исследование режимов работы электрической сети Южного РЭС с учетом перспективного роста нагрузок и подключения подстанции „Старилово“.
Спецвопрос разработан в соответствии с тематикой, предложенной филиалом „Кировэнерго“.
За второе место в конкурсе на лучшую квалификационную работу награжден Никита Исупов. Тема: „Исследование режимов работы Чусовского сетевого района в связи со строительством подстанции „Каменск“.
Третье место присуждено Ксении Саввиной, тема: „Исследование режимов работы электрической сети Завьялловского РЭС при подключении подстанции „Юсово“.
Напомним, Вятский государственный университет — один из лучших „опорных“ вузов страны, готовящий инженерные кадры для работы в электроэнергетике. Выпускники ВятГУ трудятся не только в „Кировэнерго“, но и в других филиалах ПАО „МРСК Центра и Приволжья“. Конкурс дипломных проектов (с 2016 года — конкурс квалификационных работ) филиал ПАО „МРСК Центра и Приволжья“ — „Кировэнерго“ и электротехнический факультет ВятГУ проводят уже 14 лет. За этот период в конкурсе приняли участие более сотни студентов.
Для них это — возможность продемонстрировать потенциальному работодателю профессиональные знания и навыки, стать сотрудником одного из подразделений филиала и реализовать свои идеи на практике.
Фото — пресс-служба филиала „Кировэнерго“
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