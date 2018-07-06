Международный форум провел МГУПП

Московский государственный университет пищевых производств, расположенный на Соколе, провел международный инжерно-технологический форум. Мероприятие собрало более 3000 гостей и участников.

«В начале мероприятия прошла уникальная ярмарка вакансий, — говорится на официальном сайте вуза. — Более 100 предприятий выставили свои стенды, чтобы показать свои компании, возможности и, прежде всего, пригласить к себе на работу выпускников МГУПП».

Студенты и выпускники университета продемонстрировали свои навыки на мастер-классах, показали разработки и научные достижения. Самой зрелищной частью форума стало награждение выпускников этого года. Их поздравляли ректор, руководители институтов, кафедр и представители ведущих компаний отрасли. (ео)