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Международный форум провел МГУПП
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Международный форум провел МГУПП 

Управа района Сокол города Москвы 6 июля 2018
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Московский государственный университет пищевых производств, расположенный на Соколе, провел международный инжерно-технологический форум. Мероприятие собрало более 3000 гостей и участников.
«В начале мероприятия прошла уникальная ярмарка вакансий, — говорится на официальном сайте вуза. — Более 100 предприятий выставили свои стенды, чтобы показать свои компании, возможности и, прежде всего, пригласить к себе на работу выпускников МГУПП».
Студенты и выпускники университета продемонстрировали свои навыки на мастер-классах, показали разработки и научные достижения. Самой зрелищной частью форума стало награждение выпускников этого года. Их поздравляли ректор, руководители институтов, кафедр и представители ведущих компаний отрасли. (ео)
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