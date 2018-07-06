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Школьники из Текстильщиков приняли участие в проекте «Профессиональное обучение без границ»
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Школьники из Текстильщиков приняли участие в проекте «Профессиональное обучение без границ» 

Управа района Текстильщики 6 июля 2018
Фото: Управа района Текстильщики
Воспитанники школы №654 имени Фридмана, которая находится в районе Текстильщики, в рамках проекта «Профессиональное обучение без границ» прошли курсы в Колледже архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26. Об этом сообщили в администрации школы.
— Из нашей школы 24 человека освоили профессию оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин, 14 ребят стали профессиональными малярами, — пояснил сотрудник администрации.
Напомним, что школа №654 имени Фридмана находится по адресу улица Юных Ленинцев, дом 35, корпус 2. (мю)
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