Школьники из Текстильщиков приняли участие в проекте «Профессиональное обучение без границ»

Воспитанники школы №654 имени Фридмана, которая находится в районе Текстильщики, в рамках проекта «Профессиональное обучение без границ» прошли курсы в Колледже архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26. Об этом сообщили в администрации школы.

— Из нашей школы 24 человека освоили профессию оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин, 14 ребят стали профессиональными малярами, — пояснил сотрудник администрации.

Напомним, что школа №654 имени Фридмана находится по адресу улица Юных Ленинцев, дом 35, корпус 2. (мю)