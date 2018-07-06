Только 60% шестиклассников и 9% восьмиклассников в РФ отличили скульптуру от живописи в рамках НИКО

По результатам национального исследования качества образования (НИКО) по мировой художественной культуре (МХК), которое проводилось в апреле 2018 г., только 60% учащихся 6 классов и 9% учащихся 8 классов смогли верно определить вид искусства по изображению. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора со ссылкой на директора Федерального института оценки качества образования (ФИОКО) Сергея Станченко.

«Результаты исследования по МХК крайне низкие. Так, только 60% шестиклассников и 9% восьмиклассников смогли определить вид искусства (скульптура, живопись и так далее) по изображению, правильно соотнесли памятник культуры с определенной эпохой 47% и 32% соответственно», — приводятся в сообщении слова С. Станченко.

Уточняется, что в рамках НИКО по литературе проверялась читательская грамотность и умение анализировать произведения.

«Тоже результаты относительно низкие, развития мы тут не видим, а видим даже легкое снижение результатов к 8 классу. Общие результаты достаточно средние», — пояснил С. Станченко.

Так, успешно раскрыть смысл слова или словосочетания в контексте литературного произведения смогли только по 26% учащихся 6 и 8 классов, сопоставить произведения по заданному направлению анализа — 75% участников НИКО из 6 классов и 66% — из 8 классов, написать краткое сочинение с опорой на литературный текст — 74% и 62% соответственно.