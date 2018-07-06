На СГОКе обсудили вопросы сотрудничества с базовым учебным заведением

На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) прошло заседание Наблюдательного совета Старооскольского индустриально-технологического техникума (СИТТ) — базового учебного заведения комбината. Представители областной администрации, сферы образования и руководители СГОКа обсудили вопросы сотрудничества между предприятием и техникумом.

«Подготовить квалифицированные кадры невозможно без второго полноправного участника образовательного процесса — работодателя. Сделать это позволяет система дуального обучения, которая с помощью якорного предприятия внедрена в СИТТе. Совместное развитие, в котором задействованы комбинат и техникум, — это огромный шаг в будущее!» — комментирует начальник управления профессионального образования и науки Белгородской области Альбина Бучек.

Стойленский ГОК в рамках дуальной системы обучения организует для студентов СИТТ производственную практику в цехах и подразделениях комбината. Это дает ребятам возможность изучить профессию изнутри и набраться практического опыта. Лучшие студенты техникума ежегодно становятся участниками стипендиальной программы, цель которой — повышение интереса к деятельности комбината, укрепление престижа рабочих профессий и привлечение на комбинат перспективной молодежи.

«Таких ребят очень много. Об этом говорит рейтинг учебного заведения, который за последние годы буквально взлетел. Занимая 26-ю позицию среди 34 ссузов региона, в этом году СИТТ вошел в десятку сильнейших и сейчас находится на седьмом месте. Наша совместная задача — войти в ТОП 3 учреждений профессионального образования Белгородской области», — комментирует директор по кадрам и социальным вопросам Стойленского ГОКа Роман Великанский.

Поддержка образования — одно из приоритетных направлений кадровой политики Стойленского ГОКа. Так, на укрепление материально-технической базы Старооскольского индустриально-технологического в этом году комбинат перечислил более 2 млн рублей. Средства пошли на замену дверей в общежитии СИТТ.