Ещё
В Оренбурге подвели первые итоги основного периода ЕГЭ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Оренбурге подвели первые итоги основного периода ЕГЭ 

RT на русском 6 июля 2018
Фото: RT на русском
В Оренбурге подвели первые итоги основного периода Единого государственного экзамена, сообщает RIA56.
«На данный момент у нас 37 100-балльников. Для сравнения, в прошлом году их было 38», — заявила начальник городского управления образования Нина Гордеева.
По её словам, к такому показателю приравниваются и достижения призёров всероссийских олимпиад. Таким образом, по итогам учебного года получено 44 100-балльных результата.
Кроме того, Гордеева отметила, что выпускники успешно сдали ЕГЭ практически по всем предметам.
Ранее Nation News сообщало, что в Вологодской области наградили выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов.
RT на русском: последние новости
Эксперты оценили введение с 2022 года обязательного ЕГЭ по иностранному языку Более семи тысяч 11-классников приняли участие в сдаче ЕГЭ в Удмуртии Замдиректора московской школы рассказал о сдавшем ЕГЭ на 400 баллов выпускнике
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посидим дома: почему россияне не едут за границу230
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили14
Россия предрекла обвал цен на нефть29
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой10
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа98
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение