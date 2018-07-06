В Оренбурге подвели первые итоги основного периода ЕГЭ

Оренбурге подвели первые итоги основного периода Единого государственного экзамена, сообщает RIA56.

«На данный момент у нас 37 100-балльников. Для сравнения, в прошлом году их было 38», — заявила начальник городского управления образования Нина Гордеева.

По её словам, к такому показателю приравниваются и достижения призёров всероссийских олимпиад. Таким образом, по итогам учебного года получено 44 100-балльных результата.

Кроме того, Гордеева отметила, что выпускники успешно сдали ЕГЭ практически по всем предметам.