В форуме iВолга-2018 примут участие школьники

«Каждый день на форум будут приезжать учащиеся старших классов из какой-либо школы региона. Ребята будут слушать лекции, встречаться с гостями и экспертами. Кроме того, они смогут проявить себя на выставке научных достижений, представив на суд посетителей собственные проекты», — рассказала девушка.

Напомним, форум «iВолга» проводится в регионе с 2013 года по инициативе полпреда президента РФ в ПФО Михаил Бабича. Мероприятие пройдет с 26 июля по 4 августа и объединит более 2000 участников со всей страны.