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В форуме iВолга-2018 примут участие школьники
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В форуме iВолга-2018 примут участие школьники 

Волга Ньюс 7 июля 2018
«Каждый день на форум будут приезжать учащиеся старших классов из какой-либо школы региона. Ребята будут слушать лекции, встречаться с гостями и экспертами. Кроме того, они смогут проявить себя на выставке научных достижений, представив на суд посетителей собственные проекты», — рассказала девушка.
Напомним, форум «iВолга» проводится в регионе с 2013 года по инициативе полпреда президента РФ в ПФО Михаил Бабича. Мероприятие пройдет с 26 июля по 4 августа и объединит более 2000 участников со всей страны.
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