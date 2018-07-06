Конференция «Инновационные технологии в науке, транспорте и образовании» состоялась в МИИТ

Вьетнама, России и Таджикистана. Она проводилась на базе Российской открытой академии транспорта МИИТа и собрала 110 участников из 17 ведущих вузов Беларуси

К началу работы конференции было опубликовано 58 статей, в которых отражены предварительные результаты многолетних исследований ученых 17 вузов из четырех названных стран. Конференция подтвердила свой высокий международный статус и способствовала укреплению межгосударственных научных связей на уровне вузов.

Кроме того, в рамках работы конференции состоялся мастер-класс «Использование интерактивной среды GEOGEBRA в обучении математике в высшей школе». Мастер-класс провела заведующая кафедрой естественнонаучного образования Московского центра развития кадрового потенциала образования Мария Шабанова. (вт)