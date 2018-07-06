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Конференция «Инновационные технологии в науке, транспорте и образовании» состоялась в МИИТ
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Конференция «Инновационные технологии в науке, транспорте и образовании» состоялась в МИИТ 

Управа района Марьина роща 6 июля 2018
Фото: Управа района Марьина роща
Она проводилась на базе Российской открытой академии транспорта МИИТа и собрала 110 участников из 17 ведущих вузов Беларуси, Вьетнама, России и Таджикистана.
К началу работы конференции было опубликовано 58 статей, в которых отражены предварительные результаты многолетних исследований ученых 17 вузов из четырех названных стран. Конференция подтвердила свой высокий международный статус и способствовала укреплению межгосударственных научных связей на уровне вузов.
Кроме того, в рамках работы конференции состоялся мастер-класс «Использование интерактивной среды GEOGEBRA в обучении математике в высшей школе». Мастер-класс провела заведующая кафедрой естественнонаучного образования Московского центра развития кадрового потенциала образования Мария Шабанова. (вт)
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