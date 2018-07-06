Одаренные дети из Ленобласти поступили в Летнюю Интеллектуальную школу СПбГУ

В школе, организованной на базе Академической гимназии им. Д. К. Фаддеева, проходят обучение 40 самых одаренных и мотивированных старшеклассников Ленобласти

Участниками Летней интеллектуальной школы в СПбГУ стали 40 человек, при этом самое большое количество детей приехало из Выборгского района — 14 школьников, все они призеры и победители регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников. Задача летней школы — повысить уровень предметных и личностных компетенций обучающихся для успешного участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников.

Обучение в Летней интеллектуальной школе осуществляется по дополнительной образовательной программе «Многопрофильное интеллектуальное развитие/Multidisciplinary intellectual development», включающей в себя три направления: «Математический и физический практикум», «Исторический и филологический практикум», «Биологический и химический практикум».

Не забыли организаторы и про культурный досуг. Школьники посетят музей СПбГУ — «Тайны и курьезы старого Петербурга», Константиновский дворец — «Возрожденный замысел Великого Петра», и конечно проплывут по рекам и каналам города на Неве.