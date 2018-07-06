Псковские депутаты внесли изменения в бюджет города 

Депутаты Псковской гордумы приняли предложенные администрацией города изменения в бюджет Пскова на 2018 год за счет передвижек с целью уточнения плановых показателей, сообщает пресс-служба муниципальных властей. Начальник финансового управления Тамара Винт рассказала, что поправки в бюджет касаются индексации зарплаты муниципальным служащим и выборным должностным лицам Пскова. Кроме того, управлению образования выделяются средства на текущий ремонт классов в школах №17 и №4, открытие дополнительных первых классов в Псковской лингвистической гимназии и для детей с ограниченными возможностями в школе №21, а также ясельной группы в детском саду №43. Также был увеличен общий объём финансирования муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» на 375,9 тыс. рублей за счет перераспределения лимитов, запланированных на непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления. Чтобы оперативно отслеживать ключевые новости Пскова и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».