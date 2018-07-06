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СМИ: онлайн-обучение в два раза популярнее традиционных форм образования
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СМИ: онлайн-обучение в два раза популярнее традиционных форм образования 

Парламентская газета 6 июля 2018
Фото: Парламентская газета
Сегодня в мире дистанционное обучение проходят в два раза больше студентов, чем число учащихся в традиционных вузах, сообщает «Русская планета».
Популярность дистанционного получения знаний объясняется удобством этого метода: онлайн-обучение доступно в любое время и из любой точки мира. В России эта форма образования появилась в девяностые годы — тогда был подписан меморандум с ЮНЕСКО о взаимодействии в развитии такой формы образования в нашей стране.
В первую очередь дистанционные курсы используются при повышении квалификации — причём этот способ выбирают крупные коммерческие и государственные структуры. Уже в 2005 году российское дистанционное образование было признано соответствующим мировым стандартам.
Сейчас эта сфера образовательных услуг в России развивается стремительно, причём основной уклон сделан на отрасль бизнес-сообщество.
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