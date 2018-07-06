СМИ: онлайн-обучение в два раза популярнее традиционных форм образования

Сегодня в мире дистанционное обучение проходят в два раза больше студентов, чем число учащихся в традиционных вузах, сообщает «Русская планета».

Популярность дистанционного получения знаний объясняется удобством этого метода: онлайн-обучение доступно в любое время и из любой точки мира. В России эта форма образования появилась в девяностые годы — тогда был подписан меморандум с ЮНЕСКО о взаимодействии в развитии такой формы образования в нашей стране.

В первую очередь дистанционные курсы используются при повышении квалификации — причём этот способ выбирают крупные коммерческие и государственные структуры. Уже в 2005 году российское дистанционное образование было признано соответствующим мировым стандартам.

Сейчас эта сфера образовательных услуг в России развивается стремительно, причём основной уклон сделан на отрасль бизнес-сообщество.