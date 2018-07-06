Ведется расследование в отношении главы комитета по делам образования города Чунцин 

Чунцин, 6 июля /Синьхуа/ — В настоящее время дисциплинарное и надзорное ведомства города Чунцин /Юго-Западный Китай/ проводят расследование в отношении члена комитета КПК города Чунцин, главы городского комитета по делам образования Чжао Вэйляна, который подозревается в серьезном нарушении дисциплины и закона. Об этом сообщили в пятницу в городской комиссии КПК по проверке дисциплины и городском надзорном комитете.
Чжао Вэйлян 1962 года рождения занимал должности замглавы и главы комитета по делам образования города Чунцин с января 2011 г. и декабря 2016 г. соответственно. -0-