Ещё
Ведется расследование в отношении главы комитета по делам образования города Чунцин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ведется расследование в отношении главы комитета по делам образования города Чунцин 

ИА Синьхуа 6 июля 2018
Чунцин, 6 июля /Синьхуа/ — В настоящее время дисциплинарное и надзорное ведомства города Чунцин /Юго-Западный Китай/ проводят расследование в отношении члена комитета КПК города Чунцин, главы городского комитета по делам образования Чжао Вэйляна, который подозревается в серьезном нарушении дисциплины и закона. Об этом сообщили в пятницу в городской комиссии КПК по проверке дисциплины и городском надзорном комитете.
Чжао Вэйлян 1962 года рождения занимал должности замглавы и главы комитета по делам образования города Чунцин с января 2011 г. и декабря 2016 г. соответственно. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
В Грузии внешний периметр школ будет оборудован камерами видеонаблюдения Судья Федерального регионального суда 4-го округа Бразилии объявил об освобождении экс-президента Л.И.Л. да Силвы На юго-востоке Румынии разбился истребитель МиГ-21 LanceR
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посидим дома: почему россияне не едут за границу189
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили12
Россия предрекла обвал цен на нефть21
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой10
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа90
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение