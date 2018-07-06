Первого сентября школа в тюменском микрорайоне Ямальский-2 откроет двери

Второй корпус тюменской гимназии №49 на 1200 мест откроет двери для учеников уже 1 сентября.

Всего за парты в школах Тюменской области сядут 201,5 тыс. человек. Николай Цуканов отметил, что такое большое число школьников демонстрирует хорошую работу профильного департамента и высказал мнение о том, что люди из других регионов приезжают в Тюмень и решают здесь строить семью, обзаводиться детьми потому, что развивается город и его социальная инфраструктура.

«Другим городам остается только позавидовать Тюмени», — заявил он.

Второй корпус гимназии №49 начали строить 27 января 2017 года, завершить проект планируется 15 августа 2018 года. Финансирование его идет за счет средств областного и федерального бюджетов. Школа в границах улиц Василия Подшибякина — Фармана Салманова — Обдорской вместит в себя 48 классов: 16 — для учащихся начальной школы и 32 — для учеников 5 — 11 классов. Общая площадь здания — более 20 тыс. 782 квадратных метров.

Новострой разделен на три блока. В первом разместятся учебные классы и специализированные кабинеты домоводства, обработки тканей и ОБЖ, углубленного изучения предметов, мастерские по металлу и древесине, инструментальная комната, лингафонные кабинеты, кабинет дополнительных занятий, химии, физики, биологии, медицинский блок и подсобные помещения. Во втором блоке предусмотрен обеденный зал на 400 мест, пищеблок, административные помещения, спортивный зал, кабинеты, библиотека и информационный центр, читальный зал, актовый зал со сценой, музей и подсобки. Третий вместит в себя учебные классы, детский центр, гимнастический зал, административные и подсобные помещения. Ребята смогут посещать кружки звукозаписи, фото— и видеостудии, а также попробовать себя в роли ведущих — для этого предусмотрен свой радиоузел.

Начальная школа выделена в отдельный блок, имеет свой гардероб, санузлы, помещения для групп продленного дня. В холле первого этажа расположится расширенная зона ожидания — родители смогут в комфортных условиях ждать своих детей с уроков. На территории школы будет находиться хоккейный корт, волейбольно-баскетбольная площадка и площадка для выполнения комплекса ГТО, а также зона отдыха.

Здание школы будет удобным и для маломобильных жителей города. Предусмотрены световые и звуковые маяки на входе, мнемосхемы в фойе, тактильно-контрастные указатели, лифты, пандусы, санузлы на каждом этаже с кнопками вызова помощи, световые тактильные наклейки на поручнях.

Экскурсию для гостей по строящейся школе провел директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер. Он сообщил, что на места в новом корпусе гимназии №49 уже претендуют 944 ребенка, столько заявлений принято на сегодняшний день. Как сообщает «Тюменская линия», упор здесь сделают на химико-технологический профиль, однако не забудут и о специализации на изучении иностранных языков.