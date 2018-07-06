Регионы должны строить теплые туалеты в школах, заявил Медведев

"У нас более 2 тысяч школ, не имеющих теплых туалетов. Дмитрий Анатольевич (Медведев), это катастрофа, это бесплодие. С детства, потом девочки и мальчики страдают бесплодием… Мы в Совете Федерации ей сейчас предметно занялись, работаем с каждым регионом, надеемся, что до конца года разрешим ее. Это не стоит больших денег", — сказала Матвиенко на совещании о плане основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках «десятилетия детства».

В свою очередь, премьер-министр обратил внимание, что это задача регионов, и тут «нечего обсуждать».

"Я считаю, что если говорить о таких проблемах, нам надо правильно делить ответственность. Это задача регионов, и тут нечего обсуждать, нужно просто сказать номера школ и поставить эту задачу перед субъектами Федерации. Если не решат, пусть тогда сами выходят, строят", — сказал Медведев.