Ещё
Регионы должны строить теплые туалеты в школах, заявил Медведев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Регионы должны строить теплые туалеты в школах, заявил Медведев 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ГОРКИ, 6 июл — РИА Новости. Российские регионы обязаны строить теплые туалеты в школах, и «обсуждать тут нечего», заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, комментируя данные спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, что более 2 тысяч российских школ не имеют теплых туалетов.
"У нас более 2 тысяч школ, не имеющих теплых туалетов. Дмитрий Анатольевич (Медведев), это катастрофа, это бесплодие. С детства, потом девочки и мальчики страдают бесплодием… Мы в Совете Федерации ей сейчас предметно занялись, работаем с каждым регионом, надеемся, что до конца года разрешим ее. Это не стоит больших денег", — сказала Матвиенко на совещании о плане основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках «десятилетия детства».
В свою очередь, премьер-министр обратил внимание, что это задача регионов, и тут «нечего обсуждать».
"Я считаю, что если говорить о таких проблемах, нам надо правильно делить ответственность. Это задача регионов, и тут нечего обсуждать, нужно просто сказать номера школ и поставить эту задачу перед субъектами Федерации. Если не решат, пусть тогда сами выходят, строят", — сказал Медведев.
Последние новости
Кот Скрипалей мстит Британии. Готический фельетон В России произошел "гражданский" переворот: есть первые жертвы "Ждите, пока умрет". Скорая отказалась везти ветерана в больницу
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские истребители подняли на перехват35
«Доярку из Хацапетовки» избили в Москве66
Россиянку не пустили в Турцию из-за фамилии77
Американца в Москве приговорили к 11 годам «строгача»49
Трамп устроил разнос Германии из-за российского газа254
Видео
01:02
«Мы с Путиным все сделаем прекрасно»
В мире
02:04
ЧП на Ровенском полигоне: есть жертвы
Происшествия Армия
05:03
«Мощный украинский солдат заходит в Москву»
Украина Армия
02:48
Робота‐гепарда научили ходить на ощупь
Технологии Наука и техника
00:48
Турция защитит клиентов «Натали Турс»
Личный счет Компании
00:27
Уснувшего на скамейке Пенкина обокрали
Шоу-бизнес Криминал
03:10
Клиенты «Натали Турс»: «Нас игнорируют»
Личный счет Компании
00:22
Снайпер ВСУ похвастался выстрелом во время перемирия
В мире Украина
00:37
Оголившаяся ведущая «Первого канала» разозлила пользователей
Шоу-бизнес
02:31
Дайвер погиб при спасении детей
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение