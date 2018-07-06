Медведева озадачили холодными туалетами 

Более 2,5 тысячи российских школ не имеют теплых туалетов. Такие данные привела спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на совещании по плану основных мероприятий до 2020 года в рамках программы «Десятилетие детства».
«У нас более 2,5 тысяч школ, не имеющих теплых туалетов. Дмитрий Анатольевич, ну это катастрофа, это бесплодие. С детства, поскольку девочки и мальчики потом страдают бесплодием», — приводит слова спикера «Интерфакс».
Матвиенко заявила, что вопросом обеспечения школ теплыми туалетами пришлось заняться Совету Федерации.
Премьер-министр Дмитрий Медведев в ответ заявил, что «нужно правильно делить ответственность», и данной проблемой должны заниматься регионы.
«Это задача регионов. Тут даже нечего обсуждать. Надо просто сказать номера школ и поставить эту задачу перед субъектами федерации. Если не решат, пусть тогда сами выходят там строят всё», — распорядился Медведев.