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Медведева озадачили холодными туалетами
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Медведева озадачили холодными туалетами 

Рамблер 12 минут назад
Фото: Reuters
Более 2,5 тысячи российских школ не имеют теплых туалетов. Такие данные привела спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на совещании по плану основных мероприятий до 2020 года в рамках программы «Десятилетие детства».
«У нас более 2,5 тысяч школ, не имеющих теплых туалетов. Дмитрий Анатольевич, ну это катастрофа, это бесплодие. С детства, поскольку девочки и мальчики потом страдают бесплодием», — приводит слова спикера «Интерфакс».
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Матвиенко заявила, что вопросом обеспечения школ теплыми туалетами пришлось заняться Совету Федерации.
Премьер-министр Дмитрий Медведев в ответ заявил, что «нужно правильно делить ответственность», и данной проблемой должны заниматься регионы.
«Это задача регионов. Тут даже нечего обсуждать. Надо просто сказать номера школ и поставить эту задачу перед субъектами федерации. Если не решат, пусть тогда сами выходят там строят всё», — распорядился Медведев.
Комментарии  Ещё 6 источников 
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