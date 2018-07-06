Медведева озадачили холодными туалетами

Более 2,5 тысячи российских школ не имеют теплых туалетов. Такие данные привела спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на совещании по плану основных мероприятий до 2020 года в рамках программы «Десятилетие детства».

«У нас более 2,5 тысяч школ, не имеющих теплых туалетов. Дмитрий Анатольевич, ну это катастрофа, это бесплодие. С детства, поскольку девочки и мальчики потом страдают бесплодием», — приводит слова спикера «Интерфакс».

Матвиенко заявила, что вопросом обеспечения школ теплыми туалетами пришлось заняться Совету Федерации.

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ответ заявил, что «нужно правильно делить ответственность», и данной проблемой должны заниматься регионы.