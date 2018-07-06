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На базе СДЦ «Ратмир» открылся семейный и обочающий клубы
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На базе СДЦ «Ратмир» открылся семейный и обочающий клубы 

Каховка 6 июля 2018
Фото: Каховка
На встрече главы управы Веры Горловой с жителями Зюзина руководитель исполкома Единой России района Зюзино — Регина Клименко рассказала о двух открытых проектах, работающих на базе спортивно-досугового центра «Ратмир».
В семейном клубе действует репетиторство для школьников и подготовка к первому классу дошколят. Для каждого возраста подобраны индивидуальные и групповые занятия. Репетиторами являются студенты ВУЗов и выпускники школ. В настоящее время по просьбам родителей будет открыт кружок рисования для самых маленьких детей. Занятия проходят 3-4 дня в неделю. Это постоянный проект, кружки в котором безвозмездные и бессрочные.
Обучение по работе с гаджетами для пожилого возраста проводятся по субботам. Занятия направлены на освоение современной техники, пользованием социальных сетей, Wats Ap и других мессенджеров.
«Наплыва желающих посещать занятия мы не боимся. Ждем всех на наших занятиях!— добавила Клименко Регина. — Предварительная запись обязательна. Тел. 8 (985) 817-6605 Преимущественно кружки работают по адресам: ул. Керченская 6-3 и ул. Азовская 33-1.
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