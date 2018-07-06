На базе СДЦ «Ратмир» открылся семейный и обочающий клубы

На встрече главы управы Веры Горловой с жителями Зюзина руководитель исполкома Единой России района Зюзино — Регина Клименко рассказала о двух открытых проектах, работающих на базе спортивно-досугового центра «Ратмир».

В семейном клубе действует репетиторство для школьников и подготовка к первому классу дошколят. Для каждого возраста подобраны индивидуальные и групповые занятия. Репетиторами являются студенты ВУЗов и выпускники школ. В настоящее время по просьбам родителей будет открыт кружок рисования для самых маленьких детей. Занятия проходят 3-4 дня в неделю. Это постоянный проект, кружки в котором безвозмездные и бессрочные.

Обучение по работе с гаджетами для пожилого возраста проводятся по субботам. Занятия направлены на освоение современной техники, пользованием социальных сетей, Wats Ap и других мессенджеров.

«Наплыва желающих посещать занятия мы не боимся. Ждем всех на наших занятиях!— добавила Клименко Регина. — Предварительная запись обязательна. Тел. 8 (985) 817-6605 Преимущественно кружки работают по адресам: ул. Керченская 6-3 и ул. Азовская 33-1.