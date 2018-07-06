На базе Нововоронежской АЭС откроется новая кафедра ВГУ 

Студенты получат специальность «Атомные электростанции». На базе Нововоронежской АЭС будет откроют новую кафедру Воронежского государственного университета (ВГУ), где будут работать как сотрудники вуза, так и специалисты АЭС. Выпускать планируется от 15 до 25 специалистов в год, рассказал доцент кафедры ядерной физики ВГУ Виктор Вахтель во время выездного заседания международной конференции «Ядро-2018» в четверг, 5 июля. Сама конференция с участием более 150 ученых-физиков из России и стран СНГ, а также аспирантов и студентов старших курсов проходит на базе ВГУ, которому в 2018 году исполняется 100 лет.
В России конференция проводится в 68 раз. Её организаторами являются Министерство образования и науки РФ, РАН, Объединенный институт ядерных исследований, НИИ ядерной физики МГУ и Санкт-Петербургский госуниверситет. Основными направлениями обсуждения на площадке Нововоронежской АЭС сталифундаментальные проблемы атомной энергетики и ядерных технологий, опыт и проблемы подготовки специалистов в области ядерной физики, атомной энергетики и ядерных технологий для России и зарубежных стран.
Последняя тема для ВГУ особенно актуальна: в мае текущего года госуниверситет вошёл в Консорциум опорных вузов Госкорпорации «Росатом», в числе которых ведущие вузы России — Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Московский государственный технический университет имени Баумана и другие. — В связи с этим событием у нас будет открыта новая специальность — «Атомные электростанции» со специализацией «Эксплуатация и инжиниринг». Мы надеемся, что набор студентов начнётся уже в следующем году, — пояснил Виктор Вахтель.