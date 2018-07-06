На базе Нововоронежской АЭС откроется новая кафедра ВГУ

Вести Воронеж: последние новости

Российские школьники будут сдавать обязательную работу по английскому языку с 2019 года

В Воронежской области на подключение школ к интернету потратят 105 млн рублей

Жители Северного «воюют» за место для школы и обещают сами найти учителей