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На базе Нововоронежской АЭС откроется новая кафедра ВГУ
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На базе Нововоронежской АЭС откроется новая кафедра ВГУ 

Вести Воронеж 6 июля 2018
Фото: Вести Воронеж
Студенты получат специальность «Атомные электростанции». На базе Нововоронежской АЭС будет откроют новую кафедру Воронежского государственного университета (ВГУ), где будут работать как сотрудники вуза, так и специалисты АЭС. Выпускать планируется от 15 до 25 специалистов в год, рассказал доцент кафедры ядерной физики ВГУ Виктор Вахтель во время выездного заседания международной конференции «Ядро-2018» в четверг, 5 июля. Сама конференция с участием более 150 ученых-физиков из России и стран СНГ, а также аспирантов и студентов старших курсов проходит на базе ВГУ, которому в 2018 году исполняется 100 лет.
В России конференция проводится в 68 раз. Её организаторами являются Министерство образования и науки РФ, РАН, Объединенный институт ядерных исследований, НИИ ядерной физики МГУ и Санкт-Петербургский госуниверситет. Основными направлениями обсуждения на площадке Нововоронежской АЭС сталифундаментальные проблемы атомной энергетики и ядерных технологий, опыт и проблемы подготовки специалистов в области ядерной физики, атомной энергетики и ядерных технологий для России и зарубежных стран.
Последняя тема для ВГУ особенно актуальна: в мае текущего года госуниверситет вошёл в Консорциум опорных вузов Госкорпорации «Росатом», в числе которых ведущие вузы России — Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Московский государственный технический университет имени Баумана и другие. — В связи с этим событием у нас будет открыта новая специальность — «Атомные электростанции» со специализацией «Эксплуатация и инжиниринг». Мы надеемся, что набор студентов начнётся уже в следующем году, — пояснил Виктор Вахтель.
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