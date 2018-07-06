В Самарской области для перевозки школьников закупят 41 автобус

На школьных автобусах ездят 16 530 учащихся

Школы Самарской области готовятся к новому учебному году. Сейчас в 689 зданиях проводят ремонтные работы. Также власти решили обновить состав школьных автобусов.

— В Самарской области школьными перевозками пользуются 16 530 учащихся. В них задействованы 657 автобусов на 749 маршрутах. В этом году за счёт средств областного бюджета купили ещё 41 машину, — сообщили в региональном правительстве.

По словам врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина, также сейчас проводят ремонт дорог, по которым проходят школьные маршруты. Среди первостепенных мероприятий — устранение ям и колейности на автодорогах, нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков, светофоров и освещения.