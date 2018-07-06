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В Самарской области для перевозки школьников закупят 41 автобус
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В Самарской области для перевозки школьников закупят 41 автобус 

63.ru 6 июля 2018
Фото: 63.ru
На школьных автобусах ездят 16 530 учащихся
Школы Самарской области готовятся к новому учебному году. Сейчас в 689 зданиях проводят ремонтные работы. Также власти решили обновить состав школьных автобусов.
— В Самарской области школьными перевозками пользуются 16 530 учащихся. В них задействованы 657 автобусов на 749 маршрутах. В этом году за счёт средств областного бюджета купили ещё 41 машину, — сообщили в региональном правительстве.
По словам врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина, также сейчас проводят ремонт дорог, по которым проходят школьные маршруты. Среди первостепенных мероприятий — устранение ям и колейности на автодорогах, нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков, светофоров и освещения.
Приемка школ начнется в августе. В состав комиссий войдут представители МЧС, ФСБ, МВД, Росгвардии, Роспотребнадзора, департамента по вопросам общественной безопасности правительства Самарской области.
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