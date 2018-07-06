Как получить 100 баллов по ЕГЭ, приготовить супер-вкусный десерт и получить первый разряд по шорт-треку — в интервью с тверским…

Миша Мальцев, выпускник 11 класса тверской школы №22 получил 100 баллов на профильном ЕГЭ по математике. Выпускников-стобалльников в тверской области всего 58. При этом профильную математику так блестяще написал только Миша.

ЕГЭ по математике разделен на два уровня: базовый и профильный. Профильный — для тех абитуриентов, которым математика нужна для поступления в вуз. Чтобы было понятно, насколько это круто — 100 баллов, вот статистика за прошлый год: средний балл по профильной математике в стране колебался на уровне 47. Больше того, у Михаила 97 баллов по информатике, и 94 — по русскому языку. И множество побед на олимпиадах всех уровней.

Миша — худощавый молодой человек, с огромными карими глазами. Улыбчивый. Немного картавит, но это его не стесняет. Он очень дружен со своей учительницей по математике Натальей Сергеевной Охотой. Когда мы встретились, они вдвоем хохотали над чем-то в школьном коридоре.

Коридоры в школе №22 огромные. Высокие потолки, широкие лестницы. Везде идет ремонт: стоят ведра с краской или побелкой, рулоны новенького линолеума ждут своего часа. Мы прошли в кабинет математики на четвертом этаже.

— Математика мне нужна для поступления в университет ИТМО (Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий механики и оптики) на факультет информатики и программирования. Этим направлением я занимаюсь последние два года, участвую в олимпиадах, — рассказал выпускник.

— Миша в регионе первый, — говорит Наталья Охота. — Он занял первое место на региональном этапе Всероссийской олимпиады для школьников по информатике. На ту специальность, на которую собирается поступать Миша, настолько высокий проходной балл, что никто не проходит по результатам ЕГЭ, все проходят по олимпиадам. Если ты становишься победителем заключительных этапов олимпиад, то получаешь очень серьезные льготы, и при этом не смотрят на твои баллы. Ну, то есть, смотрят, конечно, не ниже 75 должно быть, но это скорее, как подтверждение.

Михаил начал говорить в 3 года, в 4 — он уже читал, в 5 — решал линейные уравнения, а в 6 — пошел в школу

— Математикой я заинтересовался с 5 лет. У меня есть старший брат, он был тогда в 7 классе и делал математику, а я спросил — что ты делаешь? Он показал. Меня начали учить с простых линейных уравнений с целыми числами. Числа я уже и так знал, и отрицательные тоже. Например, я решал тогда: 24 + х = 30 — 2х + 48. Поэтому первые года в школе было скучно.

Серьезное отношение к учебе — это семейная черта Мальцевых. Мама Миши — серебряный медалист, она работает врачом, отец всегда был склонен к математике и программированию, он сейчас инженер в проектно-монтажном центре, сестра — золотая медалистка.

Стобалльник Миша не занимался с репетитором по математике, у него сугубо школьное и самостоятельное образование

— Математикой я занимался в основном только в школе, здесь у нас были еще и факультативы. А также дома, поскольку я участвую в олимпиадах по математике. Подготовка к ним отнимает довольно много времени, — рассказывает он.

— Уже с 5 класса было понятно, что Миша — талант, — поясняет Наталья Сергеевна, — Он быстрее всех решал, ему не надо было объяснять. Это была сложность до 11 класса, потому что Миша быстрее понимает материал и ему хочется высказаться, приходилось его останавливать и давать другие задания, чтобы остальные дети имели возможность тоже ответить. У нас с ним всегда были дополнительные занятия. Я ему просто подкидывала задачки какие-то, и после уроков мы их с ним отдельно обсуждали. В 9 и 11 классах у нас были дополнительные занятия в группе по подготовке к экзаменам. Миша и сам еще занимался.

Сейчас интернет предлагает много олимпиад, успеть поучаствовать во всех просто не реально. Наталья Сергеевна помогала выбрать подходящие. В прошлом году Михаил выиграл Олимпиаду Тверского университета. Ее проводил математический факультет.

— Это была не интересная победа, потому что задачи были, может быть, послабее, чем, допустим, задачи московских вузов.

Когда слишком много олимпиад, Миша играет в стратегии, чтобы отвлечься

В этом году Михаил Мальцев старался участвовать в олимпиадах московских вузов, благо два первых отборочных этапа они проводят здесь, на базе 17-й школы. Олимпиады проводятся неравномерно. В первой и четвертой четвертях их очень мало. Во второй — отборочные туры, а в третьей — основные заключительные. Это самое сложное время.

— Когда у меня слишком много олимпиад было и я не мог от этого отвлечься, даже приходилось играть в компьютерные игры, чтобы полностью переключать свой мозг от текущего мира. Потому что это действительно очень тяжело — переносить по 5-6 олимпиад в неделю. Это было во время региональных уровней и олимпиады от МФТИ. Я точно не помню, во что играл тогда, но это был один из любимых жанров — стратегия. Я играю иногда, может, часок в день. Это часть обычного распорядка дня.

Участие в олимпиадах развивает мышление

— Олимпиады — это очень интересно. Там нестандартные задачи, где требуется нетрадиционное решение. Надо уметь использовать самые обычные известные всем данные, чтобы сделать невообразимые выводы, которые помогут решить задачи. Это то, что мне нравится в математике, физике и информатике, — поделился юноша.

— Миша очень много готовился к олимпиадам, нужно отдать должное его целеустремленности и трудолюбию, потому что невозможно выиграть олимпиаду без тщательной подготовки, каким бы ты талантливым ни был. А Миша, безусловно, я как учитель с более чем 20 летним стажем это говорю, очень талантлив. Бог его, однозначно, поцеловал. Но талант в математике очень сложно поддержать, если ты не будешь дальше развиваться. Миша это сумел сделать, в этом его большая заслуга.

Учительница: «Такие одаренные дети встречаются очень редко. Хотя, может это и правильно. Им с нами сложно, и нам с ними сложно»

Физика VS информатика

Некоторое время Миша рассматривал физику как основное направление для себя. Его привлекали ракетостроение и робототехника, но в итоге все же выбрал программирование.

— Я колебался до 11 класса, пока не понял, что с программированием у меня значительно лучше идут дела, чем с физикой, и мне это больше нравится. Сейчас я занимаюсь спортивным программированием. Это создание небольших программ, которые решают точно поставленную цель. Например, одна из задач, которая была на региональном уровне: известно про каждого человека, на каком он живет этаже, и в какое время подходит к лифту; известны скорость лифта и сколько он стоит на этаже; — надо понять за какое минимальное время можно всех перевезти на первый этаж, придумать алгоритм и правильно его реализовать. Такую задачу нужно решить сначала математически, а потом через язык программирования составить, чтобы ее решал компьютер.

Общение

— Сейчас те, кого я могу назвать друзьями, — это мои одноклассники и школьные товарищи. Нас объединяет то, что у всех примерно один взгляд на учебу. Мои друзья — тоже отличники, понимающие, что надо учиться по всем предметам, всегда. Это и необходимо, и нравится.

Спорт

— Я занимался шорт-треком где-то 6,5 лет с 3-го до 9-го класса. Бросил, потому что очень тяжело заниматься и учебой, и спортом. По шорт-треку у меня был КМС, правда, он держится всего два года после подтверждения, так что у меня, наверное, остался только первый взрослый разряд. Сейчас я хожу в бассейн для здоровья. Не очень нравится, но и не слишком критично к этому отношусь.

Режим

— Днем после школы я отдыхаю и помогаю родителям по дому и в огороде. Домашнее задание я делаю где-то с 9 вечера. Эта привычка осталась со времени занятий спортом. Если домашнее задание только по математике и читать немного, на все уходит полчаса — час. Если, например, сочинение, то может уйти до 4 часов. Но обычно в 11 я уже точно сплю, иногда и раньше. Безусловно, интернет съедает какую-то часть моего времени. Иногда надо готовиться, иногда — общаться с одноклассниками: помочь или попросить помощи. Потому что одному довольно тяжело освоить все предметы в совершенстве.

Самостоятельность

— Когда поступлю, я перееду в Питер и буду жить в общежитии. Я уже не в первый раз уезжаю. Был в Сириусе на математической смене, и в МФТИ на смене.

— Он очень самостоятельный, все сам может, — добавляет учительница. — Когда мы ездили на всероссийскую олимпиаду, я наблюдала за ним. Родители Мишу воспитали так, что он готов для жизни.

— Да, я в целом готов к самостоятельной жизни, — подтверждает наш герой. — С приготовлением пищи могут быть проблемы. Но там же есть столовая, — смеется. — Хотя что-то базовое и десерт я могу приготовить. Из кулинарии единственное, чем я увлекаюсь — это десерты. Я могу приготовить чизкейк, пирог, торт. Это, на самом деле, не так трудно, только муторно. Больше всего я люблю торт «Вишневое наслаждение» по рецепту Анастасии Скрипкиной. Он очень вкусный.