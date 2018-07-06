Студенческий отряд «Меридиан дружбы» начинает новый трудовой семестр 

55 лет студенты РУДН строят свой университет своими руками.
«Ежегодно стройотрядом выполняется колоссальный объем работ! Университет оказывает огромное доверие «Меридиану дружбы» и еще ни разу об этом не пожалел. Ведь никто не знает и не любит РУДН так, как вы — его студенты. Мы знаем, что все работы будут проведены качественно и в срок и к новому учебному году все корпуса предстанут в полной боевой готовности. Но также на вас возложена большая ответственность, ведь именно от бойцов стройотряда зависит, каким университет увидят другие студенты, абитуриенты и все, кто с ним как-либо соприкасается», — сказал ректор РУДН Владимир Филиппов. В этом году 300 студентов РУДН вступили в ряды стройотряда. Открытие трудового сезона знаменует для них начало большой работы: более 30 объектов университета ожидают ремонтных работ.