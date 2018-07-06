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В Кузбассе детсад закрыли на 90 дней
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В Кузбассе детсад закрыли на 90 дней из-за радона, угрожающего здоровью детей 

ТАСС 6 июля 2018
Фото: ТАСС
Тисульский районный суд Кемеровской области в пятницу приостановил работу муниципального детского сада "Снежинка" в монопоселке Белогорск на 90 суток, где специалисты Роспотребнадзора выявили повышенное содержание радона, сообщили в ТАСС в суде.
"Вынесено решение о приостановлении деятельности МДОУ Белогорский детский сад "Снежинка" сроком на 90 суток с 4 июля 2018 года", — сказали собеседник агентства.
Ранее детсад обследовали специалисты регионального управления Роспотребнадзора. В заключении, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, отмечается, что по итогам проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы, в помещении дошкольного учреждения выявлено повышенное содержания радона. В некоторых комнатах, белее чем в два раза. По заключению специалистов, это создает угрозу здоровью детей.
В администрации поселка Белогорск ТАСС уточнили, что "Снежинка" — единственный детсад в населенном пункте, где проживают около 2,8 тыс. человек. "Средств в бюджете Белогорского городского поселения [на устранение нарушений и ремонт учреждения] нет, надеемся на помощь района и области", — рассказали в администрации.
Радон — радиоактивный химический элемент, который содержится в земной коре в виде бесцветного газа. Газ может накапливаться в замкнутых помещениях с плохой вентиляцией и представляет опасность для человека.
ТАСС: последние новости
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