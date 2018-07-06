В Орле обобщили данные о «двоечниках»

В завершении учебного года 2 950 выпускников 9 классов школ Орла сдавали Основной государственный экзамен.

С ОГЭ по математике не смогли справиться с первого раза около 9%, сообщает пресс-служба администрации города. После пересдачи процент решивших задания составил 98%, что на 2% больше, чем в предыдущем году. Экзамен по русскому языку сдали 99,8% девятиклассников, семь человек «провалились».

В качестве двух дополнительных предметов для сдачи чаще всего ребята выбирали обществознание и географию. Успешно эти экзамены сдали 99,2% и 98,8% соответственно. Более 99% учеников удачно прошли аттестацию по химии, физике, биологии, 100% выпускников справились с экзаменом по истории и иностранным языкам.

ОГЭ не смогли сдать 75 человек. Они получили три неудовлетворительных результата и будут пересдавать экзамены осенью. В прошлом году этот показатель был в три раза выше.

Что касается ЕГЭ, то не преодолели минимальный порог по математике 18 человек. С заданиями по профильной математике не справились 47 человек. Русский язык покорился 100% выпускников.

Отметим, в Орле 24 ученика сдали какие-либо предметы в рамках ЕГЭ на 100 баллов.