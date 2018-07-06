Ещё
В Орле обобщили данные о «двоечниках»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Орле обобщили данные о «двоечниках» 

РИА 57 6 июля 2018
Фото: РИА 57
В завершении учебного года 2 950 выпускников 9 классов школ Орла сдавали Основной государственный экзамен.
С ОГЭ по математике не смогли справиться с первого раза около 9%, сообщает пресс-служба администрации города. После пересдачи процент решивших задания составил 98%, что на 2% больше, чем в предыдущем году. Экзамен по русскому языку сдали 99,8% девятиклассников, семь человек «провалились».
В качестве двух дополнительных предметов для сдачи чаще всего ребята выбирали обществознание и географию. Успешно эти экзамены сдали 99,2% и 98,8% соответственно. Более 99% учеников удачно прошли аттестацию по химии, физике, биологии, 100% выпускников справились с экзаменом по истории и иностранным языкам.
ОГЭ не смогли сдать 75 человек. Они получили три неудовлетворительных результата и будут пересдавать экзамены осенью. В прошлом году этот показатель был в три раза выше.
Что касается ЕГЭ, то не преодолели минимальный порог по математике 18 человек. С заданиями по профильной математике не справились 47 человек. Русский язык покорился 100% выпускников.
Отметим, в Орле 24 ученика сдали какие-либо предметы в рамках ЕГЭ на 100 баллов.
Сообщение В Орле обобщили данные о «двоечниках» появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
Орловская школьница набрала 300 баллов по результатам ЕГЭ В Орле град побил стекла машин Прощание со знаменем: Вадим Потомский поздравил выпускников Академии ФСО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посидим дома: почему россияне не едут за границу189
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили12
Россия предрекла обвал цен на нефть21
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой10
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа90
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение