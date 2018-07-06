В Бахчисарайском районе появится Школа путешественников Конюхова

"Будет школа путешественников. Мы готовы строить хоть сейчас: земля есть, инвесторы есть. Это все мои друзья и спонсоры будут реализовывать. У меня такие школы есть в Вологде Челябинской области . Мы хотим учить детей путешествию. Это не только спорт, но и духовность, образование. На въезде в село справа будет стоять часовня, слева — мечеть", — поделился планами он.

Конюхов добавил, что планируется в школе планируется организовать библиотеку, театр и скалодром.

Федор Конюхов — российский путешественник и исследователь, первый в мире человек, который достиг пяти полюсов — Северного географического (три раза), Южного географического, Полюса относительной недоступности в Северном Ледовитом океане, Эвереста (полюс высоты), Мыса Горн (полюс яхтсменов).