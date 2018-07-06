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В Бахчисарайском районе появится Школа путешественников Конюхова
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В Бахчисарайском районе появится Школа путешественников Конюхова 

РИА Новости Крым 6 июля 2018
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости Крым. Школу путешественников Федора Конюхова для детей планируют построить возе села Машино Бахчисарайского района. Воспитанники здесь будут заниматься не только спортом и творчеством, но и развиваться духовно. Об этом Конюхов рассказал РИА Новости Крым.
"Будет школа путешественников. Мы готовы строить хоть сейчас: земля есть, инвесторы есть. Это все мои друзья и спонсоры будут реализовывать. У меня такие школы есть в Вологде, Челябинской области. Мы хотим учить детей путешествию. Это не только спорт, но и духовность, образование. На въезде в село справа будет стоять часовня, слева — мечеть", — поделился планами он.
Конюхов добавил, что планируется в школе планируется организовать библиотеку, театр и скалодром.
Федор Конюхов — российский путешественник и исследователь, первый в мире человек, который достиг пяти полюсов — Северного географического (три раза), Южного географического, Полюса относительной недоступности в Северном Ледовитом океане, Эвереста (полюс высоты), Мыса Горн (полюс яхтсменов).
Является действительным членом Российского географического общества, автором более трех тысяч картин, участником российских и международных художественных выставок, автором 17 книг, членом Союза писателей РФ.
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