Лучшая спортивная школа России в Ханты-Мансийске!

27 июня 2018 года в Президент-отеле в Москве в рамках XLIX научной конференции, организованной Международным Форумом «Инновации и развитие», прошло награждение по итогам Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и учреждений России ».

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва» города Ханты-Мансийка стала победителем в номинации «Лучшая спортивная школа России».

Награждение проводили Почетный профессор Московского института предпринимательства и права, государственный советник Российской Федерации 2 класса, обладатель почётного звания «Соратник Президента России» Шайзаков Владимир Леонидович и актриса театра и кино, народная артистка России, ведущая актриса Московского художественного театра имени Антона Павловича Чехова Ирина Петровна Мирошниченко

Школа уже не в первый раз становится лучшей школой России. Экспертный совет форума «Инновации и развитие» в очередной раз отметил высокий уровень и результаты работы организации.

Поздравляем всех работников Спортивной школы олимпийского резерва, занимающихся, родителей!