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Тюменских школьников повезут 47 новых автобусов
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Тюменских школьников повезут 47 новых автобусов 

Уралинформбюро 6 июля 2018
Фото: Уралинформбюро
Ключи от 47 новых школьных автобусов получили представителям городов и районов Тюменской области. 6 июля их вручали полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов и врио губернатора Александр Моор.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе главы Тюменской области, за 2016-2017 годы за счет федерального и областного бюджетов автопарк тюменских школ пополнили 180 машин. Все они оборудованы по последнему слову техники и соответствуют всем предъявляемым требованиям. Теперь дорога к знаниям 2 000 юных тюменцев будет еще комфортнее и безопаснее.
"За последние три года Бердюжский район получил шесть новых школьных автобусов, три из которых — по федеральной программе. 650 детей у нас — на подвозе, и их доставляют в школу красивые, комфортные и безопасные автобусы", — отметила директор школы села Бердюжье Елена Филиппова
Ежедневно школьными автобусами до 315 общеобразовательных учреждений добираются 19 692 юных жителя 885 населенных пунктов, в том числе 16 487 детей из сельских территорий. Для перевозки школьников используется 619 единиц автотранспорта.
В 2018 году школьные ПАЗы, КАВЗы и «Луидоры» приобретаются по лизинговой схеме за счет средств бюджета Тюменской области в рамках госпрограммы «Развитие образования и науки».
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