В спортивной школе в Петрозаводске отремонтировали тренажерный зал

Ранее в школе №5 отремонтировали зал борьбы.

В спортивной школе №5 в карельской столице завершены работы по ремонту тренажерного зала. Работы были выполнены в рамках второго этапа реконструкции помещений муниципального учреждения, сообщает пресс-центр городской администрации.

Ранее в марте в школе был реконструирован зал борьбы. Теперь более комфортным для занятий стал и тренажерный зал. Члены сборной команды республики и воспитанники школы приступили к тренировкам, в том числе бронзовый призер чемпионата России по самбо среди молодежи до 23 лет Роберт Мойсеенко и победитель первенства СЗФО России по самбо Арман Багдасарян.

МУ «Спортивная школа №5» ведет подготовку спортсменов по семи направлениям: самбо, дзюдо, бокс, киокусинкай, ушу, вольная борьба, тхэквондо.