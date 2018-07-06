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В спортивной школе в Петрозаводске отремонтировали тренажерный зал
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В спортивной школе в Петрозаводске отремонтировали тренажерный зал 

Карельские вести 54 минуты назад
Фото: Карельские вести
Ранее в школе №5 отремонтировали зал борьбы.
В спортивной школе №5 в карельской столице завершены работы по ремонту тренажерного зала. Работы были выполнены в рамках второго этапа реконструкции помещений муниципального учреждения, сообщает пресс-центр городской администрации.
Ранее в марте в школе был реконструирован зал борьбы. Теперь более комфортным для занятий стал и тренажерный зал. Члены сборной команды республики и воспитанники школы приступили к тренировкам, в том числе бронзовый призер чемпионата России по самбо среди молодежи до 23 лет Роберт Мойсеенко и победитель первенства СЗФО России по самбо Арман Багдасарян.
МУ «Спортивная школа №5» ведет подготовку спортсменов по семи направлениям: самбо, дзюдо, бокс, киокусинкай, ушу, вольная борьба, тхэквондо.
По материалам: ptzgovorit.ru
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