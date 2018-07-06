Республику Беларусь посетили педагоги из Богородского

В учебном заведении города Могилев побывали руководство и преподаватели колледжа автоматизации и информационных технологий №20.

Колледж автоматизации и информационных технологий №20 более 15 лет поддерживает партнерские отношения с образовательным учреждением республики Беларусь — Могилевским государственным экономическим профессионально-техническим колледжем. Вот и в июне 2018 года представительская делегация КАИТ №20 с дружественным визитом посетила город Могилев.

В ходе всевозможных встреч и многочисленных круглых столов московские и могилевские педагоги обсудили вопросы развития профессионального образования, в том числе траектории инклюзивного образования и перспектив дальнейшего сотрудничества.

По мнению обеих сторон, встречи прошли плодотворно и в скором времени дадут свои результаты.