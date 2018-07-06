Ещё
Республику Беларусь посетили педагоги из Богородского
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Республику Беларусь посетили педагоги из Богородского 

Официальный сайт управы района Богородское 6 июля 2018
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
В учебном заведении города Могилев побывали руководство и преподаватели колледжа автоматизации и информационных технологий №20.
Колледж автоматизации и информационных технологий №20 более 15 лет поддерживает партнерские отношения с образовательным учреждением республики Беларусь — Могилевским государственным экономическим профессионально-техническим колледжем. Вот и в июне 2018 года представительская делегация КАИТ №20 с дружественным визитом посетила город Могилев.
В ходе всевозможных встреч и многочисленных круглых столов московские и могилевские педагоги обсудили вопросы развития профессионального образования, в том числе траектории инклюзивного образования и перспектив дальнейшего сотрудничества.
По мнению обеих сторон, встречи прошли плодотворно и в скором времени дадут свои результаты.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
Одним из лучших участников Школы Новых Технологий стал школьник из Богородского Со своим колледжем простились студенты из Богородского Отчетный концерт состоялся в «Московской смене»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посидим дома: почему россияне не едут за границу242
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили14
Россия предрекла обвал цен на нефть29
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой10
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа98
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение