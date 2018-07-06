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На Ямале 9 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
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На Ямале 9 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов 

ИА Север-Пресс 6 июля 2018
Фото: ИА Север-Пресс
На Ямале 9 выпускников набрали 100 баллов по итогам единого государственного экзамена. Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщила главный специалист окружного департамента образования Татьяна Шевяхова.
Так, 100 баллов на ЕГЭ по информатике набрал новоуренгоец Вадим Неверов из средней школы «Земля родная», также рекордное количество баллов на экзамене по информатике набрала Мария Смирнова из шестой школы Ноябрьска. Выпускник этого же города из восьмой школы Иван Фролышев набрал 100 баллов по географии.
Учащаяся многопрофильного лицея Муравленко Алина Мусайбекова получили высший балл по химии, а Татьяна Чисталёва из этого же лицея набрала 100 баллов по истории. Кстати, Татьяна Чисталёва рискнула сдать сразу шесть экзаменов, среди которых история, русский и английский языки, математика на профильном и базовом уровнях и обществознание.
Кроме того, хорошие знания истории показал Борис Баженов из третьей школы с углубленным изучением отдельных предметов города Лабытнанги и Незрин Исмаилова из центра образования поселка Пангоды Надымского района. Яна Долгова из 17-й школы Нового Уренгоя набрала 100 баллов по русскому языку.
Выпускники 100-бальники получат региональные премии, часть из них уже награждена медалями «За успехи в учении».
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