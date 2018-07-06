Педагог школы №2073 вышла в финал олимпиады Москва сегодня и завтра 

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Педагог школы №2073 поселения Вороновское вышла в финал Городской открытой олимпиады "Москва сегодня и завтра". Об этом стало известно 4 июля.
По итогам конкурса преподаватель «дисциплины» физическая культура Ольга Сторожук прошла в финал соревнования. Целью олимпиады является содействие профессиональному развитию работников системы образования Москвы. Преподаватели смогут усовершенствовать свои компетенции и вместе с учениками достигнуть высоких предметных и личностных результатов.
Сотрудники образовательного комплекса «Школа №2073» пожелали Ольге Сторожук удачи в финале олимпиады, отметили на официальном сайте учреждения.