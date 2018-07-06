Граждане КНР смогут обучаться в магистратуре белорусского вуза

Дипломы белорусского университета в ближайшие годы станут путевкой к избранной профессии и для молодежи Китая . Юноши и девушки из Поднебесной смогут обучаться в магистратуре этого высшего учебного заведения в Минске , сообщили в пресс-службе БГУ по итогам визита делегации Хэнаньского университета.

Китайскую сторону интересует, прежде всего, подготовка магистерских кадров в области IT-технологий, математики, физики и химии. В университете пояснили, что с этой целью уже определены несколько вариантов сотрудничества. Учеба в магистратуре китайских граждан может быть налажена как по программам второй ступени обучения, так и на базе совместной магистратуры.

На встрече китайской делегации с ректором БГУ Андреем Королем было принято решение о кураторстве данного международного проекта по вопросам согласования образовательных программ.

Как известно, БГУ и Хэнаньский университет осуществляют совместные проекты уже более четверти века. С 1991 года ежегодно проводятся и академические обмены. В этом учебном году в Хэнаньский университет были направлены тринадцать студентов БГУ, а в белорусском вузе встретили пять китайских граждан. В следующем году планируется направить в китайский университет еще 22 студента. А по совместной образовательной программе по системе «2+2» на специальности «Журналистика» в Минске уже обучаются 38 китайских студентов.

Хэнаньский университет, уточняет БЕЛТА, считается одним из старейших классических государственных вузов в КНР. Здесь обучаются более 60 тысяч студентов, которые проходят подготовку по 12 направлениям: экономика, педагогика, юриспруденция, философия, медицина, филология, агрономия, история, естественные и технические науки, менеджмент, искусство. Степень бакалавра можно получить по 89 специальностям, магистра — по 42.