Владимир Путин присвоил завкафедры САФУ звание почетного работника высшей школы РФ

Владимир Путин подписал документы о награждении двух педагогов Поморья. Ими стали директор Котласского электромеханического техникума Николай Носарев и заведующий кафедрой САФУ Виктор Любов.

Виктор Любов возглавляет кафедру теплоэнергетики и теплотехники Высшей школы энергетики, нефти и газа САФУ. Его стаж — более 40 лет. За эти годы он опубликовал 311 научных работ и получил 11 патентов на изобретения. Путин присвоил Виктору звание «Заслуженный работник высшей школы РФ».

— Я очень рад и воспринимаю это достижение как заслугу всего коллектива, которым имею честь руководить. На кафедре мы используем междисциплинарный подход, а свои исследования всегда стараемся привязать к нуждам региона, то есть они имеют и научное, и прикладное значение, — рассказал Виктор Любов.

Николай Носарев работает в сфере образования уже 45 лет. Техникум, который он возглавляет, в 2014 году включили в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России». Владимир Путин наградил Носарева почетной грамотой Президента РФ.