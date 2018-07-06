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Владимир Путин присвоил завкафедры САФУ звание почетного работника высшей школы РФ
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Владимир Путин присвоил завкафедры САФУ звание почетного работника высшей школы РФ 

29.ru 6 июля 2018
Фото: 29.ru
Владимир Путин подписал документы о награждении двух педагогов Поморья. Ими стали директор Котласского электромеханического техникума Николай Носарев и заведующий кафедрой САФУ Виктор Любов.
Виктор Любов возглавляет кафедру теплоэнергетики и теплотехники Высшей школы энергетики, нефти и газа САФУ. Его стаж — более 40 лет. За эти годы он опубликовал 311 научных работ и получил 11 патентов на изобретения. Путин присвоил Виктору звание «Заслуженный работник высшей школы РФ».
— Я очень рад и воспринимаю это достижение как заслугу всего коллектива, которым имею честь руководить. На кафедре мы используем междисциплинарный подход, а свои исследования всегда стараемся привязать к нуждам региона, то есть они имеют и научное, и прикладное значение, — рассказал Виктор Любов.
Николай Носарев работает в сфере образования уже 45 лет. Техникум, который он возглавляет, в 2014 году включили в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России». Владимир Путин наградил Носарева почетной грамотой Президента РФ.
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