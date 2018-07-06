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Девятиклассники получили аттестаты
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Девятиклассники получили аттестаты 

Ясенево 6 июля 2018
Фото: Ясенево
Сотрудники ОМВД России по району Ясенево поздравили девятиклассников с получением аттестатов.
В школе № 1694 состоялось вручение аттестатов об основном общем образовании. В торжественной обстановке поздравить девятиклассников с получением их первого документа об образовании пришел заместитель начальника ОМВД России по району Ясенево Дмитрий Лещев, а также депутат Совета депутатов муниципального образования Ясенево Антон Николаев и руководитель Молодежного общественного объединения Префектуры ЮЗАО Светослав Духанин.
С приветственным словом перед собравшимися выступил директор школы — депутат Совета депутатов муниципального образования Ясенево, кандидат политических наук, Вячеслав Бокарев. Он пожелал ребятам удачи и дальнейших успехов в обучении, а также выразил благодарность родителям за достойное воспитание детей.
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