Девятиклассники получили аттестаты

Сотрудники ОМВД России по району Ясенево поздравили девятиклассников с получением аттестатов.

В школе № 1694 состоялось вручение аттестатов об основном общем образовании. В торжественной обстановке поздравить девятиклассников с получением их первого документа об образовании пришел заместитель начальника ОМВД России по району Ясенево Дмитрий Лещев, а также депутат Совета депутатов муниципального образования Ясенево Антон Николаев и руководитель Молодежного общественного объединения Префектуры ЮЗАО Светослав Духанин.

С приветственным словом перед собравшимися выступил директор школы — депутат Совета депутатов муниципального образования Ясенево, кандидат политических наук, Вячеслав Бокарев. Он пожелал ребятам удачи и дальнейших успехов в обучении, а также выразил благодарность родителям за достойное воспитание детей.