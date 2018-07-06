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50 москвичей отправились служить научные роты
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50 москвичей отправились служить научные роты 

Департамент региональной безопасности 6 июля 2018
На мероприятии с напутственными словами перед призывниками выступил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников: «Сегодня для вас начинается новый этап в жизни. Наступает момент, когда вы становитесь не просто юношами, учениками, сыновьями и братьями, а мужчинами, гражданами, то есть полноправными хозяевами и защитниками своей Родины. Вы продолжаете новую московскую традицию, пополняя ряды научных рот — самых передовых инновационных подразделений вооруженных сил страны. С 2013 года более 500 москвичей — наиболее одаренные выпускники ведущих ВУЗов, победители олимпиад, конкурсов, обладатели научных грантов, — были отобраны для службы именно в этих частях. Это позволяет молодым ученым, проявившим свой потенциал во время учебы, продолжить научную деятельность на практике».
Очередной призыв граждан РФ на военную службу начался 1 апреля 2018 года. Большая часть призывников из Москвы отправляется служить в воинские части и соединения, дислоцирующиеся на территории Центрального федерального округа. Каждый второй призванный на военную службу москвич имеет высшее или среднее профильное образование. Большинство овладевают научно-учетными специальностями еще до призыва — в образовательных учреждениях ДОСААФ либо в средних и высших учебных заведениях. Наиболее одаренные выпускники ведущих ВУЗов направляются в научные роты. С 2013 года более 500 победителей олимпиад, конкурсов, обладателей научных грантов были направлены на службу именно в такие части. 50 человек из призванных в научные роты по окончанию службы остались служить в Вооруженных силах на контрактной основе в звании офицеров.
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