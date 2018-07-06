50 москвичей отправились служить научные роты

Департамент региональной безопасности: последние новости

В Управлении информации и общественных связей ГУ МВД России по г.Москве состоялась рабочая встреча

В Кузьминках с начала года активистами ОПОП «обезврежено» несколько десятков брошенных автомобилей

Матч 1/8 финала ЧМ 2018 в Москве прошел без происшествий и ЧП