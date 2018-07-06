Глава столицы Югры предложил ввести единую школьную форму

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин во время заседания местного парламента озвучил инициативу: неплохо бы ввести в столице Югры единую школьную форму. Градоначальник мотивировал это тем, что «партикулярное платье» в школе снижает визуальное дифференцирование людей по доходам и в целом содействует общей дисциплине. При этом Максим Ряшин неоднократно подчеркнул, что решение о вводе школьной формы возможно только после обсуждения предложения с педагогами и родителями, любое давление в этом вопросе исключено, сообщает «Муксун. ФМ».

Добавим, сейчас единой формы для среднеобразовательных школ России не принято, хотя ношение школьной формы для единого стиля для учеников внутри каждой конкретной школы обязательно.

Форма для учащихся появилась в России еще в 1983 году. Тогда была утверждена система гражданских мундиров. В Советской России приняли школьную форму уже после Великой Отечественной войны. Школьная форма образца 1948 года во многом копировала фасон формы классических гимназий — и по цвету, и по покрою, и по аксессуарам.

С начала 1960-х годов в рамках общих тенденций продолжающейся оттепели форма была изменена в сторону отхода от «военизированности». Мальчики получили серый полушерстяной открытый однобортный пиджак с тремя чёрными пластмассовыми пуговицами; брюки шились из ткани в тон пиджака. В жаркую погоду допускалось ношение укороченных бриджей и шорт. Под пиджак в качестве парадной формы рекомендовалась белая рубашка. В младших классах было принято нашивать белый воротничок поверх пиджачного воротника. Фуражку заменил серый или тёмно-синий берет. Форма для девочек осталась прежней. У мальчиков с 1975—1976 учебного года серые шерстяные пиджаки и курточки были заменены на куртки из полушерстяной ткани темно-синего цвета.

В 1980-х годах, когда контроль за соблюдением школьной формы стал менее строгим, некоторые школьники заменяли стандартные эмблемы армейскими нарукавными нашивками, украшали пиджаки и куртки армейскими звездами, надписями и даже самодельной вышивкой с логотипами западных рок-групп.

Обязательное ношение школьной формы в России было отменено весной 1994 года (по факту оно произошло уже в 1992 году из-за остановки и ликвидации предприятий, эту форму производивших). С 1 сентября 2013 года (в соответствии с новым Законом) вновь была введена обязательная школьная форма, но только в порядке общего правила: теперь каждое образовательное учреждение само решает, как именно должна выглядеть его форма; главное — наличие последней.