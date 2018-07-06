На Универсиаду в Саратов съедутся свыше полутора тысяч человек из 48 субъектов России

В нашем городе пройдут финальные соревнования VII Саратовской универсиады вузов Минсельхоза Российской Федерации . Турнир откроется 7 июля в понедельник, но гостей наш город начнет принимать уже в выходные. Ожидается участие свыше 1700 человек из 54 сельскохозяйственных ВУЗов страны. VII Саратовская универсиада вузов будет проходить в Саратове с 7 по 14 июля 2018 года. Торжественное открытие Универсиады состоится 9 июля в ТЮЗе имени Киселева в 19:00.

Накануне в Саратовском аграрном университете состоялась пресс-конференция в рамках которой рассказали о предстоящем мероприятии.

Основная часть соревнований пройдет в физкультурно-оздоровительных комплексах города: «Звездный», «Юность», Дворец спорта, стадион «Локомотив» и «Динамо», СК «СГЮА», значительная часть мероприятий универсиады будет проходить на базе Саратовского ГАУ им. Н. И. Вавилова. Как рассказали участники пресс-конференции, на этот раз студенты будут соревноваться в следующих дисциплинах: дартсе, греко-римской, баскетболе, волейболе, летнем полиатлоне, вольной борьбе, пауэрлифтинге и легкой атлетике.

Ректор СГАУ им. Н. И. Вавилова Николай Кузнецов в своем выступлении отметил, что география VII универсиады необычайно широка: перед финальными соревнованиями представители аграрных вузов со всей России прошли отборочные туры и к нам приедут лучшие из лучших студентов-аграриев страны.

«Благодаря соревнованиям ребята могут реализовать себя в спорте. Для них Универсиада — не только возможность показать себя, но и насладиться особой атмосферой — атмосферой праздника спорта», — резюмировал ректор.

Для организации соревнований планируется задействовать волонтеров: 50 преподавателей, 150 студентов и 30 нашего аграрного вуза.