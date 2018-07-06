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Минусинская гимназия будет учить детей русскому языку по учебникам 18 и 19 веков
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Минусинская гимназия будет учить детей русскому языку по учебникам 18 и 19 веков 

360tv.ru 6 июля 2018
Фото: 360tv.ru
В Минусинске (Красноярский край) разработали уникальный проект по обучению современных школьников русскому языку по старинным учебным пособиям. Об этом сообщило ИА «Запад 24».
Известно, что проект был разработан библиотекой Минусинского регионального краеведческого музея имени Н. М. Мартьянова. Задумку планируют реализовать в городской гимназии, где создадут для этого дополнительную образовательную программу.
Возраст детей, которых привлекут к инициативе, не уточняется.
Вожатые детских лагерей в Красноярском крае устали бороться с вредными «передачками». Родители всеми силами пытаются накормить своих чад гамбургерами, чипсами и газировкой, передавая пакеты через забор.
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