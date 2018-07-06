Молодежный обмен между вузами Польши и России обсудили в УрГПУ

ЕКАТЕРИНБУРГ , 6 июля. / ТАСС /. В четверг в рамках визита делегации Государственной высшей профессиональной школы им. Станислава Пигоня из польского города Кросно в Уральском государственном педагогическом университете (УрГПУ) прошла пресс-конференция на тему «Молодежный обмен Польша-Россия: перспективы взаимопонимания». Об этом сообщают в пресс-службе УрГПУ.

По словам ректора высшей профессиональной школы Гжегожа Пшебинды, он возлагает надеждах на сотрудничество высших школ Польши России . «Я филолог-русист, и считаю, что задача филолога содействовать созданию в Европе — по крайней мере, в Европе — такого пространства, в котором будут невозможны войны. Это может показаться утопическим, но я верю, что если молодые люди из разных стран найдут общий язык, они будут возвращаться домой и уносить с собой самое хорошее, и программа Эразмус будет соединять людей так же, как сейчас соединяет футбол», — сказал ректор.

Проректор по международным отношениям Владислав Виталиш рассказал о программе Эразмус, охватывающей практически все страны мира, цель которой состоит в укреплении сотрудничества и международных связей в области высшего образования на основе поддержки высококачественных европейских программ. «Нам бы хотелось видеть у себя больше студентов и преподавателей. Обучение в зарубежном университете — не только строчка в вашем портфолио, но и прекрасная возможность интеллектуального и культурного развития. В прошедшем учебном году у нас училась студентка из вашего университета, Виктория Берсенева, которая стала лучшей студенткой факультета английской филологии. Программа предусматривает обмен не только студентами, но и преподавателями: Дарья Старкова , заведующая кафедрой английской филологии и сопоставительного языкознания института иностранных языков УрГПУ, прочитала курс лекций в высшей школе Кросно», — отметил проректор.

Польские гости уточнили, что Ягеллонский университет в Кракове , один из старейших в Европе, тоже рад бы был подписать контракт с УрГПУ и работать по программе Эразмус.

Исполняющая обязанности ректора УрГПУ Светлана Минюрова отметила, что сотрудничество с университетом в Кросно началось в 2013 году. Студенты и преподаватели УрГПУ общаются через интернет со сверстниками и коллегами, встречаются в Кросно, общаясь на русском и на английском, пытаются говорить по-польски.

"Еще один проект — «Глобальное понимание», его рабочий язык — английский. Мы встречаемся на площадках этого проекта более пяти лет в разных странах. Наш университет и высшую школу в Кросно связывают не только деловые, но и дружеские отношения. Мы будем готовить новые проекты, наше сотрудничество будет продолжаться. Мы очень рады приезду коллег и постараемся показать Екатеринбург во всей красе", — рассказала Светлана Минюрова.

В пресс-службе уральского вуза отметили, что польских гостей ждет насыщенная программа. 6 июля в УрГПУ пройдет круглый стол на тему «Роль английского языка в межкультурной коммуникации» с участием гостей, администрации и преподавателей педагогического университета. 10 июля пройдет проектная сессия на тему «Продвижение русского языка в молодежной среде европейских стран: проблемы и перспективы».

В программе визита также предусмотрено посещение Международной промышленной выставки Иннопром-2018, которая пройдет в столице Урала с 9 по 12 июля в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», и спектакля «Ромео и Джульетта» в Екатеринбургском академическом театре оперы и балета.