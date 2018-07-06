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«Ульяновскнефть» обучает работников в МГУ
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«Ульяновскнефть» обучает работников в МГУ 

АиФ — Ульяновск 6 июля 2018
Фото: АиФ – Ульяновск
ОАО «Ульяновскнефть», дочернее добывающее предприятие ПАО НК «РуссНефть», входящего в ПФГ «Сафмар» Михаила Гуцериева, продолжает участие в реализации совместного образовательного проекта нефтяного холдинга «Русснефть» и Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, в рамках которого создан Корпоративный университет «Высшая школа инновационного бизнеса МГУ».
Основная цель проекта — подготовка высококвалифицированных специалистов в области новых технологий поиска, оценки, добычи и переработки углеводородного сырья, рационального природопользования и управления природными ресурсами.
Обучение в двухлетней магистратуре ведется по таким программам, как «Геолого-геофизические исследования нефтяных и газовых месторождений», «Химическая переработка углеводородного сырья», «Управление природными ресурсами». Магистерские программы разрабатывались специалистами Московского государственного университета и НК «Русснефть» с учетом актуальных задач, стоящих перед нефтяными корпорациями.
Возможность обучения в Корпоративном университете предоставляется перспективным работникам дочерних обществ холдинга, имеющим потенциал карьерного роста и желание получить второе высшее образование.
В конце июня 2018 года начальник ЦИТС ОАО «Ульяновскнефть» С. В. Арзуманов, проходивший обучение в Высшей школе инновационного бизнеса МГУ по направлению «Управление природными ресурсами», уже получил свой диплом магистра с отличием. На данный момент другой сотрудник предприятия готовится к вступительным экзаменам и поступлению в Корпоративный университет. Стоит отметить, что в ОАО «Ульяновскнефть» это будет уже третий набор.
Будучи социально ответственным работодателем, «Ульяновскнефть» намерена и впредь сохранять статус престижного и интересного места работы, источника новых идей и технологий, сплоченного коллектива профессионалов-единомышленников.
Текст и фото предоставлены ОАО «Ульяновскнефть»
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