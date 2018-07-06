«Ульяновскнефть» обучает работников в МГУ

Основная цель проекта — подготовка высококвалифицированных специалистов в области новых технологий поиска, оценки, добычи и переработки углеводородного сырья, рационального природопользования и управления природными ресурсами.

Обучение в двухлетней магистратуре ведется по таким программам, как «Геолого-геофизические исследования нефтяных и газовых месторождений», «Химическая переработка углеводородного сырья», «Управление природными ресурсами». Магистерские программы разрабатывались специалистами Московского государственного университета и НК «Русснефть» с учетом актуальных задач, стоящих перед нефтяными корпорациями.

Возможность обучения в Корпоративном университете предоставляется перспективным работникам дочерних обществ холдинга, имеющим потенциал карьерного роста и желание получить второе высшее образование.

В конце июня 2018 года начальник ЦИТС ОАО «Ульяновскнефть» С. В. Арзуманов, проходивший обучение в Высшей школе инновационного бизнеса МГУ по направлению «Управление природными ресурсами», уже получил свой диплом магистра с отличием. На данный момент другой сотрудник предприятия готовится к вступительным экзаменам и поступлению в Корпоративный университет. Стоит отметить, что в ОАО «Ульяновскнефть» это будет уже третий набор.

Будучи социально ответственным работодателем, «Ульяновскнефть» намерена и впредь сохранять статус престижного и интересного места работы, источника новых идей и технологий, сплоченного коллектива профессионалов-единомышленников.

Текст и фото предоставлены ОАО «Ульяновскнефть»

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