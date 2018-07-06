13-летний абитуриент может поступить в Казанский университет

Мальчик закончил школу по ускоренной программе и на днях вместе с родителями принес документы для поступления в университет. Ответственный секретарь приемной комиссии КФУ Олег Бодров признается, что впервые встретил 13-летнего абитуриента. «Он узнал всю необходимую информацию, глубоко задумался и сказал: „Мы подумаем“. — приводит слова Бодрова пресс-служба. Затем будущего студента пригласили подать документы для поступления в университет. По словам Бодрова, в эту приемную кампанию в вуз подали документы уже 67 „стобалльников“. В общей сложности, приняли 17 тысяч заявлений от абитуриентов, в том числе, 10,5 тысяч для обучения на бюджетной основе.