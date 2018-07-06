Ещё
13-летний абитуриент может поступить в Казанский университет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

13-летний абитуриент может поступить в Казанский университет 

Казанский репортер 6 июля 2018
Мальчик закончил школу по ускоренной программе и на днях вместе с родителями принес документы для поступления в университет. Ответственный секретарь приемной комиссии КФУ Олег Бодров признается, что впервые встретил 13-летнего абитуриента. «Он узнал всю необходимую информацию, глубоко задумался и сказал: „Мы подумаем“. — приводит слова Бодрова пресс-служба. Затем будущего студента пригласили подать документы для поступления в университет. По словам Бодрова, в эту приемную кампанию в вуз подали документы уже 67 „стобалльников“. В общей сложности, приняли 17 тысяч заявлений от абитуриентов, в том числе, 10,5 тысяч для обучения на бюджетной основе.
Казанский репортер: последние новости
В Набережных Челнах назвали школы с высшими баллами по ЕГЭ Россия и ОАЭ договорились об отмене визового режима КПРФ проведет в Татарстане акцию против повышения пенсионного возраста
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посидим дома: почему россияне не едут за границу242
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили14
Россия предрекла обвал цен на нефть29
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой10
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа98
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение