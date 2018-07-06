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В педагогическом университете пройдет Летняя школа для иностранцев
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В педагогическом университете пройдет Летняя школа для иностранцев 

Пульс Live 6 июля 2018
Фото: Пульс Live
В период с 30 июля по 14 августа в ОмГПУ в 14-й раз пройдет Летняя школа русского языка и страноведения России.
В этом году вуз примет студентов из Германии, Австрии, Франции, Бельгии, Швейцарии, Италии, Испании, Японии и других стран.
Омский государственный педагогический университет проведет Летнюю школу русского языка и страноведения России для иностранцев, в том числе для студентов из ФРГ в рамках программы GoEast 2018. ОмГПУ в этом году подавал заявку на проведение Летней школы в Германскую службу академических обменов (DAAD), чтобы получить право предоставить немецким студентам уникальную возможность познакомиться с системой образования нашей страны, узнать особенности Омского региона, попрактиковаться во владении русским языком. Благодаря положительному решению независимой отборочной комиссии педагогическому университету представилась такая возможность.
«Омский государственный педагогический университет — единственный педагогический вуз России, победивший в конкурсе, — сообщили в информационном центре DAAD в Новосибирске. — На конкурс поступило около восьмидесяти заявок от российских вузов, а одобрили только двадцать шесть программ летних школ».
Омский государственный педагогический университет, который на протяжении многих лет успешно развивает международное сотрудничество, подготовил для иностранцев интересную страноведческую и языковую программу, в которую, помимо аудиторных занятий, включены практикумы, экскурсии, мастер-классы, информационные встречи. В рамках образовательной программы Летней школы иностранные студенты будут изучать русский язык, развивать навыки межкультурной коммуникации и погружаться в языковую среду. Практические занятия по изучению русского языка проведут ведущие преподаватели кафедры русского языка как иностранного филологического факультета нашего университета. Иностранные студенты примут участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня города.
— Языковые школы Омского государственного педагогического университета стремительно набирают популярность среди студентов зарубежных стран. В культурную программу XIV Летней школы внесены значительные изменения. Мы постараемся отойти от стандартного представления мегаполиса и Омской области: музеи, выставки, обзорные экскурсии, мастер-классы, загородные выезды будут проведены в интерактивной форме, что даст возможность иностранным студентам на практике применить знания русского языка, полученные в аудитории, — говорит начальник отдела международного сотрудничества, кандидат филологических наук, доцент Надежда Владимировна Медведенко.
Добавим, что в феврале текущего года в ОмГПУ успешно прошла первая Зимняя школа русского языка и страноведения России. Языковые школы дают отличную возможность молодежи из зарубежных стран практиковать русский язык с его носителями, познакомиться с культурой и традициями России как современного и многонационального государства.
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