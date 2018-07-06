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Школьники Челябинской области столкнулась с нехваткой мест в первый класс
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Школьники Челябинской области столкнулась с нехваткой мест в первый класс 

АиФ 6 июля 2018
Фото: АиФ
В Челябинской области не хватает мест в первые классы.
Одним из первых с этой проблемой столкнулся Копейск. Родители будущих первоклашек жалуются, что из-за дефицита мест их детей не могут взять в школы по месту жительства. Имеющиеся вакансии предлагают только в отдалённых образовательных учреждениях.
«Мы по прописке относимся к седьмой школе, но нам дали письменный отказ, т.к. действительно нет мест. Школа переполнена первоклашками… А нам дали школу, вообще, в другом конце города… В 7-й, 48-й и, вроде, 9-й школах на самом деле детей очень много», — пишут участники сообщества «Подслушано Копейск».
По рассказу родителей, в некоторых школах пришлось набрать по 9-10 первых классов, которые учатся в три смены, но мест всё равно не хватает. Остряки шутят, что при таких темпах первоклашек придётся размещать в кабинетах директоров.
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