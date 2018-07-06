Учёба для жизни. Какую профессию выбрать, чтобы быть нужным через 20 лет

С развитием техники и технологий привычные профессии стремительно устаревают, на замену им приходят другие, порой кажущиеся фантастическими. Какую специальность или дисциплины выбрать абитуриенту и как не прогадать, чтобы в будущем быть востребованным и высокооплачиваемым профессионалом? И где таких учат?

Профессии-пенсионеры

Сегодня рынок труда в России и мире меняется под воздействием технологий и автоматизации. Машины активно входят в жизнь человека и рискуют лишить его работы или — как минимум — выполняемых функций. Поэтому под угрозой оказываются работники, выполняющие шаблонные и рутинные операции, которые легко переводятся на язык алгоритмов и искусственного интеллекта.

Специалисты центра Сколково и Агентства стратегических инициатив (АСИ) составили «Атлас новых профессий»: сборник, в котором указаны специальности будущего и — явно умирающие. А это сразу 57 профессий. Среди них библиотекари, турагенты, юристы, нотариусы, аналитики, системные администраторы, вахтёры, парковщики, операторы call-центров, курьеры, почтальоны, охранники и инспекторы ДПС , которых, кстати, уже нещадно сокращают. Эксперты ставят срок их исчезновения до 2030 года, однако произойдёт ли это на самом деле — вопрос остаётся открытым.

Вместе с тем выпускники, похоже, мало задумываются о будущем выбранной специальности. В частности, на профессии экономиста эксперты-футурологи ставят крест, но абитуриенты ежегодно массово выбирают её. По данным исследования Высшей школы экономики, в 2017 году в российские вузы на бюджетные места по экономическим направлениям подготовки поступили 5,5 тысячи выпускников. Похожая ситуация и с подготовкой юристов. В результате, по данным рекрутеров, в юриспруденции на одно место претендуют около 10 соискателей, в бухгалтерии — более семи. Однако будущее таких специалистов кажется весьма туманным из-за развития технологий.

Фантастика или реальность?

Наметившиеся тенденции приведут к тому, что одни профессии будут умирать, а на смену им придут другие. Составители «Атласа новых профессий» уверяют: уже после 2020 года появится около 200 новых профессий. Среди них ИТ-медики, создающие программное обеспечение для медицинского оборудования, урбанисты-экологи, проектирующие города на основе экологических биотехнологий, разработчики персональных пенсионных планов и даже трендвотчеры — люди, отслеживающие тенденции в различных сферах жизни. Также не исключено появление специалистов по адаптации мигрантов, ИТ-проповедников, которые будут продвигать технологии среди скептически настроенных масс, экспертов по детской психологической безопасности, тренеров по майндфитнесу (тренировке мозга), космогеологов, строителей «умных» дорог и операторов медицинских роботов. Правда, сейчас появление таких специалистов может показаться фантастическим, как, например, некогда работа оператора боевого робота — ныне вполне реальной машины.

Очевидно, многие из перечисленных профессий будут появляться на основе технических и естественнонаучных дисциплин. Однако «гуманитарии» никуда не исчезнут, просто эти специальности будут претерпевать изменения. Если технические специалисты будут проектировать и создавать роботов, то представители творческих профессий — продумывать их внешний вид и учить их разговаривать.

Однако здесь возникает другая проблема: в вузах таким специальностям практически не учат. Виной тому — неповоротливость образовательной системы. «Современное образование не успевает за изменениями. Чтобы подготовить, разработать и утвердить новый курс в разных инстанциях, уходит 6-8 лет. Вот представьте, нам уже сегодня нужен пилот беспилотника, а мы только через 8 лет сможем подготовить бумаги для курса по обучению таких специалистов. Поэтому остро встает вопрос о том, как быстро вводить такие образовательные модули», — объяснили «АиФ-Урал» в АСИ.

Лучше машин

Впрочем, у абитуриентов и студентов вузов есть все шансы в будущем стать востребованными специалистами. Для этого эксперты советуют учиться тому, что близко и интересно сейчас, а параллельно осваивать дополнительные курсы, чтобы получить знания, которые пригодятся через 5-10 лет. «Мир настолько изменчив с точки зрения технологий, укладов, социальных трансформаций, что научиться одной профессии на всю жизнь уже не получится. Помимо профессиональных компетенций — hard skills, необходимо иметь soft skills, или гибкие навыки, такие как умение работать в команде, эффективно вступать в коммуникации, брать на себя ответственность, лидерство. Вне зависимости от того, чем человек будет заниматься, без этого никуда», — рассказывает общественный представитель АСИ в Свердловской области Владислав Камский.

Полученные навыки работник сможет применять в зависимости от задач, это позволит ему не «выпасть» из изменившейся профессии или освоить совершенно новую область, став таким образом востребованным и высокооплачиваемым специалистом (см. инфографику — Ред.).

Но готовы ли проявить гибкость вузы? Ответ есть. Так, в УрФУ уверяют: обучение ведется по тем специальностям, на которые есть спрос, а на запросы работодателей готовы реагировать своевременно. «Образование — инерционный процесс, который ориентируется на существующие запросы. Если бы создатели „Атласа новых профессий“ провели дополнительную работу и сказали, что, например, к 2025 году Свердловской области нужны будут 50 тысяч специалистов по майндфитнесу, УрФУ бы отреагировал. Однако этого нет, и неизвестно, в каком количестве нужны подобные профессионалы. Скорее всего, сейчас речь идет о единицах, так что это не вопрос массовой штамповки», — уточняет руководитель профориентационного центра УрФУ Андрей Полозов

В вузе подготовка ведётся на основе междисциплинарных областей. Сильна научная работа по направлениям био— и химические технологии, естественные науки, ИТ, математика, машиностроение, металлургия, а по соглашению с Минобразования исследования проводятся в области робототехники, телекоммуникаций, 3D-технологий. В качестве дополнительных можно получить навыки работы в команде — например, в Союзе молодых инноваторов, подтянуть знания иностранных языков на специальных курсах или в международных проектах, таких как AIESEC или BEST.

В УГГУ также отмечают, что специалистов готовят согласно запросам экономики. «У нас традиционно сильны связи с производством. Высок спрос на специалистов в области прикладной геологии, информатики, горного дела, автоматизации, обогащения полезных ископаемых, технологии машиностроения, горного транспорта и техносферной безопасности. Сегодня к нам поступили заявки от порядка 80 предприятий на более чем 600 человек», — рассказал «АиФ-Урал» исполняющий обязанности ректора УГГУ Алексей Душин.

Программа построена так, что студенты получают знания не только из технических, но и из смежных с ними дисциплин, например, в области экологии, работы с автоматизированными системами. А среди дополнительных навыков можно научиться работать в команде — для этого в вузе действуют хореографические, вокальные, инструментальные и другие кружки.

Ещё в одном крупном вузе — УрГЭУ — также ориентируются на актуальные запросы экономики. «По большому счету, вузы существуют, так как потребность в специалистах есть по всем направлениям подготовки. В нашем университете наиболее значимы специальности, связанные с информационными технологиями: ИТ в экономике, финансы, государственное и муниципальное управление, логистика, пищевые технологии», — рассказывает ректор УрГЭУ Яков Силин

В процессе получения профессиональных навыков студенты научатся аналитически мыслить, получать информацию из достоверных источников, критически её оценивать и адаптироваться к жизненным изменениям. «Мы пытаемся подготовить студентов к изменяющейся ситуации, чтобы они могли адаптироваться. Однако в аудитории лидера с коммуникативными качествами, ответственного, способного возглавить дело, работать в команде не подготовишь. Чтобы воспитать эти качества, мы постарались наполнить вторую половину дня у студентов различными проектами — спорт, художественная самодеятельность», — рассказал директор института финансов и права УрГЭУ Максим Марамыгин.

Получить дополнительные навыки можно также на курсах по видеодизайну, 3D-графике, полиграфии, SEO-оптимизации и продвижению сайтов, для этого при вузе действует специальный образовательный центр.

Хотя, похоже, важна, скорее, не сама специальность, а интерес абитуриента и желание развиваться. «В будущем останутся все сферы деятельности, но чтобы быть в них востребованным, необходимо работать лучше машин. Из профессии вытеснят рядовых сотрудников, работа которых может быть легко автоматизирована. Но останутся и будут успешны те, кто что-то изобретает, внедряет инновации. Это необходимо в любой сфере», — заключает специалист центра выбора профессии Светлана Анисимкова.

И даже если абитуриент выберет ту специальность, для которой аналитики прогнозируют скорую гибель, настоящий профессионал всегда будет востребован. Об этом говорят, например, представители «умирающей» профессии экономиста. «Хороших экономистов мало. Чтобы их подготовить для предприятия, нужно потратить 6 лет в вузе, а потом еще 10-15 на практике. Квалифицированные кадры были востребованы всегда: и юристы, и экономисты, и инженеры. Плохие же ни раньше, ни сегодня не нужны. Речь в большей степени идет о слабой подготовке специалистов в вузах», — резюмирует Яков Силин.