Ещё
Юная волгоградка со сводным духовым оркестром выступит в Артеке‍
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Юная волгоградка со сводным духовым оркестром выступит в Артеке‍ 

Ревизор.ru 6 июля 2018
Фото: Ревизор.ru
Школьница отправится вместе с коллективом на фестиваль детских духовых оркестров, который проходит в Международном детском центре «Артек», в Крыму. Оркестр существует уже 5 лет. Инициатором проведения фестиваля для детей стала Ассоциация «Духовое общество» имени Валерия Халилова, конкурс проходит при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства образования и науки РФ. В январе 2018 года Екатерина Кирилюк участвовала во всероссийском патриотическом форуме Балакиревских школ России на форуме в Тольятти.
Ревизор.ru: последние новости
Волгоградская молодежь представит проекты на "Территории смыслов" В Петербурге умерла актриса Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая День семьи, любви и верности в Волгограде: программа мероприятий
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посидим дома: почему россияне не едут за границу244
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили14
Россия предрекла обвал цен на нефть29
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой10
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа98
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение