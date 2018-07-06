Юная волгоградка со сводным духовым оркестром выступит в Артеке‍ 

Школьница отправится вместе с коллективом на фестиваль детских духовых оркестров, который проходит в Международном детском центре «Артек», в Крыму. Оркестр существует уже 5 лет. Инициатором проведения фестиваля для детей стала Ассоциация «Духовое общество» имени Валерия Халилова, конкурс проходит при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства образования и науки РФ. В январе 2018 года Екатерина Кирилюк участвовала во всероссийском патриотическом форуме Балакиревских школ России на форуме в Тольятти.