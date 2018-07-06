«Яндекс» откроет в сибирских городах «Лицей» для обучения школьников программированию

«Яндекс» запустит в Красноярске Барнауле проект по обучению школьников программированию «Яндекс. Лицей», рассчитанный на учеников 8-9 классов. Обучение по программе бесплатное, проект работает при поддержке региональных министерств и ведомств, курирующих образование и ИТ, рассказали в пресс-службе компании.

Программа обучения рассчитана на два года.

«За это время школьники смогут не только изучить основы Python, одного из самых востребованных в современном мире языков программирования, но и попробовать свои силы в реальных проектах. Полученные знания пригодятся не только будущим разработчикам, но и тем, кто планирует стать, например, биологом, экономистом или лингвистом», — рассказали в правительстве Алтайского края

В Барнауле «Яндекс. Лицей» будет работать на базе ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет». Занятия начнутся 1 октября 2018 года и будут проходить дважды в неделю.

В Красноярске лицей откроется на базе лицея № 6 «Перспектива».

Программу «Яндекс. Лицея» разработали в Школе анализа данных. Занятия ведут местные преподаватели — они проходят конкурсный отбор, а затем — обучение в «Яндексе».