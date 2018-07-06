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«Яндекс» откроет в сибирских городах «Лицей» для обучения школьников программированию
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«Яндекс» откроет в сибирских городах «Лицей» для обучения школьников программированию 

sibnovosti.ru 6 июля 2018
Фото: sibnovosti.ru
«Яндекс» запустит в Красноярске и Барнауле проект по обучению школьников программированию «Яндекс. Лицей», рассчитанный на учеников 8-9 классов. Обучение по программе бесплатное, проект работает при поддержке региональных министерств и ведомств, курирующих образование и ИТ, рассказали в пресс-службе компании.
Программа обучения рассчитана на два года.
«За это время школьники смогут не только изучить основы Python, одного из самых востребованных в современном мире языков программирования, но и попробовать свои силы в реальных проектах. Полученные знания пригодятся не только будущим разработчикам, но и тем, кто планирует стать, например, биологом, экономистом или лингвистом», — рассказали в правительстве Алтайского края.
В Барнауле «Яндекс. Лицей» будет работать на базе ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет». Занятия начнутся 1 октября 2018 года и будут проходить дважды в неделю.
В Красноярске лицей откроется на базе лицея № 6 «Перспектива».
Программу «Яндекс. Лицея» разработали в Школе анализа данных. Занятия ведут местные преподаватели — они проходят конкурсный отбор, а затем — обучение в «Яндексе».
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