Немецкие школьники стали чаще издеваться над евреями

Правительство Германии планирует усилить борьбу с издевательствами на почве нетерпимости к евреям в школах. Об этом сообщает BBC News.

С этой целью в школы отправятся 170 специалистов, которые будут предотвращать издевательства над школьниками-евреями. «Антисемитизм в школах — большая проблема», — сказал министр по вопросам семьи Франциска Гиффи (Franziska Giffey). Левоцентристский политик Гиффи заявил, что учителям требуется помощь в борьбе с антисемитизмом среди школьников, поскольку проблема вышла из области школьных и затрагивает все общество в целом.

Берлинский центр исследования и информации по антисемитизму (RIAS) нашел 947 злоупотреблений, связанных с антисемитизмом в 2017 году, из них 18 связаны с физическими нападениями. В 2016 таких случаев было зафиксировано 590. В прошлом месяце немцы были шокированы нападением на пятнадцатилетнего мальчика в обеспеченном округе Берлина антисемитами-хулиганами, передает Berliner Morgenpost. Один из них выдохнул сигаретный дым школьнику в лицо, заявив, что «это должно напоминать о предках», саркастически намекая на массовые убийства евреев во время Холокоста.